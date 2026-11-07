Nghệ sĩ Quang Minh đưa vợ kém 37 tuổi xuất ngoại

Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn hài kịch, phim ảnh và các chương trình giải trí. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ, đồng thời có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Tăng Khánh Chi kém anh 37 tuổi.

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh cùng vợ trong chuyến du lịch đến Thành Đô (Trung Quốc). Trong những khoảnh khắc được đăng tải, cả hai cùng diện trang phục mùa đông, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Vẻ ngoài trẻ trung, tinh thần vui vẻ của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nghệ sĩ Quang Minh đưa vợ đi du lịch nước ngoài.

Đáng chú ý, chia sẻ về chuyến đi cùng bà xã, Quang Minh hài hước bày tỏ: "Lâu lâu hai vợ chồng tự thưởng".

Loạt ảnh của vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống vui vẻ của hai vợ chồng. Bên cạnh đó, ngoại hình phong độ của Quang Minh cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Không ít ý kiến nhận xét nam nghệ sĩ ngày càng trẻ trung, rạng rỡ và có tinh thần thoải mái khi ở bên bà xã.

Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Quang Minh hiện có cuộc sống gia đình mới bên Tăng Khánh Chi. Bà xã của nam nghệ sĩ kém anh 37 tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác từng khiến chuyện tình cảm của cả hai nhận được nhiều sự chú ý, Quang Minh và Tăng Khánh Chi vẫn lựa chọn đồng hành, xây dựng tổ ấm riêng.

Nghệ sĩ Quang Minh tận hưởng chuyến du lịch cùng vợ.

Quang Minh và Tăng Khánh Chi hiện có một con trai chung. Sự xuất hiện của thành viên nhí mang đến niềm vui mới cho gia đình, đồng thời giúp nam nghệ sĩ có thêm động lực trong cuộc sống.

Trên mạng xã hội, nghệ sĩ Quang Minh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con, từ các chuyến đi chơi, ăn uống đến những dịp đặc biệt của gia đình. Qua đó, khán giả có thể phần nào cảm nhận được sự gắn bó giữa các thành viên.

Dù lịch trình hoạt động nghệ thuật khá dày đặc, Quang Minh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho tổ ấm. Nam nghệ sĩ duy trì công việc, tham gia các dự án phim ảnh và hoạt động giải trí nhưng không quên ưu tiên những khoảng thời gian bên vợ con. Những chuyến du lịch hay khoảnh khắc sum họp gia đình cũng là cách để anh cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.

Nghệ sĩ Quang Minh ưu tiên dành thời gian cho gia đình.

Ở tuổi ngoài 60, Quang Minh vẫn giữ được sự năng động, thường xuyên xuất hiện trong các dự án nghệ thuật và giao lưu với khán giả. Đáng chú ý, diện mạo của nam nghệ sĩ trong những hình ảnh gần đây được nhận xét ngày càng trẻ trung, phong độ. Nhiều khán giả cho rằng tinh thần vui vẻ, cuộc sống gia đình viên mãn cũng góp phần giúp anh duy trì năng lượng tích cực.

Nghệ sĩ Quang Minh được nhận xét ngày càng trẻ trung, phong độ.