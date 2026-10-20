Nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung: Từ 'Thanh âm Việt Nam' đến những cánh cửa mở ra từ âm nhạc

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung và hành trình lan tỏa những giai điệu Việt Nam

Hưởng ứng tinh thần chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 do Bộ VHTTDL phát động, câu chuyện của Mỹ Dung gợi mở một cách cảm nhận âm nhạc gần gũi: lắng nghe những thanh âm làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời dùng tiếng đàn để kết nối con người, trao cơ hội cho tài năng trẻ và tiếp thêm niềm vui cho những bệnh nhi.

Lắng nghe thanh âm cuộc sống, chắp cánh những tài năng trẻ

Mỗi vùng đất có những âm thanh riêng, mỗi con người đều mang trong mình những thanh âm gắn với ký ức, quê hương và cộng đồng. Bình dị và gần gũi, những thanh âm ấy lưu giữ ký ức cá nhân, phản ánh nhịp sống cộng đồng, góp phần làm nên bản sắc văn hóa của mỗi miền quê.

Với tinh thần đó, chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng; khuyến khích người dân ghi lại, chia sẻ những thanh âm đời thường, qua đó phản ánh sự đa dạng văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc và thế hệ; phát hiện, lưu giữ những thanh âm gắn với đời sống và bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xây dựng Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Từ góc nhìn của một nghệ sĩ piano, Nguyễn Thị Mỹ Dung, giảng viên Khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cho rằng thanh âm mang dấu ấn riêng của mỗi người chính là giọng nói.

Đó không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn chuyên chở cảm xúc, ký ức và tâm hồn. Đôi khi, chỉ cần nghe một giọng nói thân quen, con người đã có thể cảm nhận tình yêu thương và sự gần gũi mà không cần thêm lời giải thích.

Khi giọng nói đời thường trở thành giai điệu Việt Nam với Mỹ Dung

Nếu được lựa chọn một thanh âm đại diện cho Việt Nam, Mỹ Dung sẽ chọn giọng nói của những con người Việt Nam.

Đó là tiếng mẹ ru con, tiếng trẻ nhỏ bi bô tập nói, lời dạy bảo ân cần của ông bà, cha mẹ, thầy cô hay tiếng gọi nhau thân thương trong cuộc sống thường ngày.

Mỗi giọng nói lại có âm sắc, ngữ điệu riêng, phản ánh những nét đẹp về ngôn ngữ, văn hóa và tâm hồn dân tộc.

Theo Mỹ Dung, mỗi giọng nói là một giai điệu với những cung bậc khác nhau, mỗi con người là một câu chuyện riêng. Khi hòa vào nhau, những thanh âm ấy tạo nên bản hòa âm phong phú, sống động của đất nước Việt Nam.

Là nghệ sĩ piano, Mỹ Dung càng cảm nhận rõ rằng thanh âm đẹp không nhất thiết phải cất lên từ một nhạc cụ. Trước khi trở thành giai điệu, âm nhạc đã hiện hữu trong tâm hồn và đời sống con người.

Công việc của người nghệ sĩ là lắng nghe, cảm nhận những thanh âm ấy rồi chuyển tải bằng ngôn ngữ âm nhạc, để tiếng đàn có thể chạm đến trái tim người nghe.

Quan niệm âm nhạc bắt nguồn từ đời sống cũng phần nào lý giải hành trình nghề nghiệp của Mỹ Dung. Sinh năm 1993, cô bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi, trải qua 18 năm gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Biểu diễn Piano năm 2016.

Trong hành trình ấy, cô được dìu dắt bởi những người thầy có ảnh hưởng sâu sắc, trong đó có GS.TS.NGND Trần Thu Hà và nghệ sĩ Trần Thị Thục Anh.

Sau quá trình đào tạo chuyên nghiệp, cô tiếp tục theo đuổi biểu diễn, giảng dạy và hoàn thành chương trình đào tạo Sư phạm Piano tại South Ostrobothnia Music Institute (Phần Lan) với kết quả xuất sắc.

Hiện là giảng viên Khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Mỹ Dung không muốn những gì mình tích lũy chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học.

Những lần tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài giúp Mỹ Dung nhận ra Việt Nam có điều kiện để tổ chức các sân chơi âm nhạc chất lượng, với đội ngũ nghệ sĩ, cơ sở vật chất và một thế hệ trẻ cần được tạo cơ hội.

Từ suy nghĩ đó, cô tham gia kết nối, đại diện cho một số cuộc thi nghệ thuật quốc tế, đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Crescendo tại Hà Nội.

Trong ba năm hoạt động, Crescendo có sự gia tăng nhanh về số lượng thí sinh, có năm gần 1.400 thí sinh trong nước và quốc tế tham gia.

Điều Mỹ Dung hướng tới không chỉ là đưa các cuộc thi quốc tế về Việt Nam, mà còn tạo ra môi trường để học sinh trong nước tiếp cận chuyên gia quốc tế, giao lưu và biểu diễn trong điều kiện chuyên nghiệp ngay tại quê nhà.

Qua các cuộc gặp gỡ tại Crescendo, những kết nối chuyên môn tiếp tục mở rộng thành các dự án đào tạo, hòa nhạc và lớp học chuyên sâu.

Từ “Thanh âm Việt Nam” đến hành trình lan tỏa yêu thương bằng âm nhạc

Bên cạnh đó, nếu Crescendo mở rộng cơ hội cho những người trẻ theo đuổi âm nhạc, dự án thiện nguyện Viết tiếp ước mơ lại đưa Mỹ Dung đến gần hơn với những bệnh nhi đang điều trị trong bệnh viện.

Khoảng năm năm trước, khi tham gia một chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Mỹ Dung nghe một cán bộ phòng Công tác xã hội chia sẻ rằng buổi biểu diễn có thể là lần đầu tiên, thậm chí là lần cuối cùng, những đứa trẻ ấy được xem nghệ thuật trực tiếp.

Câu nói khiến niềm vui sau chương trình của Mỹ Dung chững lại. Hình ảnh những đứa trẻ còn kim truyền trên tay, phải trải qua những đợt điều trị kéo dài và có tuổi thơ bị giới hạn trong phòng bệnh khiến Mỹ Dung suy nghĩ về cách dùng chính nghề nghiệp của mình để giúp đỡ các em.

Mỹ Dung bắt đầu bằng một buổi hòa nhạc quy mô nhỏ cùng học trò. Các em tự bán vé, toàn bộ số tiền thu được dành hỗ trợ bệnh nhi. Chương trình đầu tiên quyên góp khoảng 15 triệu đồng, hỗ trợ viện phí cho ba trường hợp ghép gan.

Từ đó, các chương trình Đông ấm, Bóng bay, Lời nguyện ước lần lượt ra đời, rồi được kết nối dưới tên gọi Viết tiếp ước mơ.

Năm 2026, chương trình dự kiến trở lại Nhà thờ Cửa Bắc vào ngày 29.12 với chủ đề Những ô cửa sổ.

Hình ảnh này bắt nguồn từ những căn phòng bệnh đông giường, nơi cha mẹ nằm bên con trong không gian chật hẹp, có nơi chỉ có một ô cửa sổ để những đứa trẻ nhìn ra thế giới bên ngoài.

Với Mỹ Dung, ô cửa sổ là ranh giới giữa cuộc sống các em đang trải qua và thế giới rộng lớn mà các em vẫn mong muốn được bước tới.

Âm nhạc không thể thay đổi tất cả những gì diễn ra trong phòng bệnh, nhưng có thể mang đến một khoảng thời gian khác với nhịp sống thường nhật, giúp các em có thêm niềm vui, được mơ ước và nhìn thấy một thế giới rộng hơn hoàn cảnh hiện tại.

Để hoạt động thiện nguyện có thể duy trì lâu dài, Viết tiếp ước mơ được tổ chức theo những nguyên tắc rõ ràng: nghệ sĩ tham gia không nhận cát-xê; chương trình không kêu gọi tiền mặt trực tiếp và không trao tiền mặt cho bệnh nhi.

Những khoản đóng góp của khán giả được chuyển qua mã QR, sau đó chuyển trực tiếp vào tài khoản bệnh viện để thanh toán viện phí.

Giảng dạy, tổ chức sân chơi quốc tế và làm thiện nguyện bằng âm nhạc là những công việc khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn tạo thêm cơ hội cho người khác.

Từ thông điệp của Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống đến hành trình của Nguyễn Thị Mỹ Dung, âm nhạc hiện lên không chỉ như những giai điệu để thưởng thức, mà còn là cách con người lắng nghe đời sống, lưu giữ ký ức và sẻ chia yêu thương.

Đôi khi, một thanh âm bình dị hay một buổi hòa nhạc nhỏ cũng có thể mở ra cánh cửa mới, để những ước mơ có thêm cơ hội đi tiếp.