Nghệ sĩ Caroline Desnoëttes bên một phần cấu trúc của tác phẩm “Eaux vives”, được tạo nên từ hàng nghìn mảnh giấy làm từ sợi cây dâu đã được nhuộm màu, cắt và tạo hình thủ công

Giữa những vòm đá cao của Collège des Bernardins, công trình có từ thế kỷ XIII ở khu phố Latinh của Paris, những “dòng nước” khổng lồ bằng giấy xanh, trắng, tím và vàng như đang đổ xuống từ các bức tường cổ. Không có nước thật, nhưng người xem vẫn có cảm giác đang đứng trước những thác nước chuyển động.

Đó là “Eaux vives” - “Dòng nước sống động”, tác phẩm sắp đặt quy mô lớn của nghệ sĩ tạo hình Pháp Caroline Desnoëttes, một cuộc gặp gỡ khác thường giữa nghệ thuật, khoa học và những suy tư về sự sống trên Trái đất.

Nhìn gần, những mảng màu tưởng như sóng nước ấy được tạo nên từ vô số mảnh giấy làm từ sợi cây dâu, được nhuộm màu, cắt, gấp và gắn thủ công lên một kết cấu lưới.

Nghệ sĩ Caroline Desnoëttes giới thiệu tác phẩm sắp đặt “Eaux vives” trong không gian kiến trúc Trung cổ của Collège des Bernardins ở Paris. Những bề mặt giấy nhiều lớp được tạo hình như các dòng nước chuyển động, tác phẩm bà dành khoảng 4 năm thực hiện nhằm thể hiện sự kết nối và phụ thuộc lẫn nhau của các dạng sống trong tự nhiên

Caroline Desnoëttes cho biết bà đã theo đuổi tác phẩm trong khoảng bốn năm. Nếu tính toàn bộ thời gian lao động liên tục, khối lượng công việc tương đương khoảng ba năm. Riêng công đoạn nhuộm và cắt đã sử dụng khoảng 2.000 m² giấy.

Điều đặc biệt là mỗi mảnh giấy được nghệ sĩ tạo thành một hình giống như giọt nước trước khi ghép vào tổng thể. Với bà, kỹ thuật này mang tinh thần “mô phỏng tự nhiên”: hàng nghìn đơn vị nhỏ kết nối với nhau thành một cấu trúc lớn, giống như cách các thành phần của thế giới sống tồn tại nhờ sự phụ thuộc và tương tác lẫn nhau.

Khách tham quan nghe nghệ sĩ Caroline Desnoëttes giới thiệu kỹ thuật tạo hình thủ công từ những mảnh giấy nhỏ, được kết nối thành những khối sắp đặt đồ sộ mang hình ảnh và nhịp điệu của nước

“Trước khi có sự sống trên đất liền đã có nước, có mưa”, nữ nghệ sĩ giải thích. Theo bà, con người cũng là những sinh thể chủ yếu được cấu tạo từ nước và đang sống trên một hành tinh có khoảng 70% bề mặt là đại dương.

“Dòng nước sống động” không chỉ để nhìn

Nghệ sĩ Caroline Desnoëttes giới thiệu phần khoa học của triển lãm. Dữ liệu thu thập từ các phao quan trắc đại dương thuộc chương trình quốc tế Argo được chuyển thành những nhịp ánh sáng trong tác phẩm nghệ thuật

Trong không gian triển lãm, thỉnh thoảng những vệt sáng nhẹ lướt qua các lớp giấy. Chúng không được lập trình ngẫu nhiên mà chuyển thành ánh sáng từ dữ liệu khoa học thu được ngoài đại dương.

Caroline Desnoëttes đã hợp tác với nhà hải dương học Virginie Thierry, thuộc Viện Nghiên cứu Khai thác Biển của Pháp (Ifremer), để sử dụng dữ liệu từ mạng lưới phao quan trắc Argo. Hàng nghìn phao tự hành đang đo nhiệt độ, độ mặn và những biến đổi của nước biển từ bề mặt xuống độ sâu hàng nghìn mét.

Năm nhóm dữ liệu được chuyển thành những nhịp sáng khác nhau, kể câu chuyện về sự nóng lên của đại dương, những dòng hải lưu sâu, độ mặn của Địa Trung Hải, biến đổi theo mùa và dòng hải lưu vòng quanh Nam Cực.

Ở một góc khác của căn phòng, người xem lại nghe thấy tiếng huýt, tiếng rung và những chuỗi âm thanh lạ vọng lên.

Khách tham quan tìm hiểu triển lãm “Eaux vives” tại Collège des Bernardins. Ngoài yếu tố thị giác, triển lãm còn đưa vào âm thanh của nhiều loài cá voi và các dữ liệu nghiên cứu về đại dương. Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN

Đó là “tiếng nói” của các loài cá voi và động vật biển có vú được thu bằng thiết bị ghi âm dưới nước. Phần âm thanh được xây dựng với sự hợp tác của Olivier Adam, giáo sư Đại học Sorbonne, chuyên gia về âm sinh học biển.

Những loài vật vốn sống ở các vùng biển rất xa nhau được đưa vào cùng một “cảnh quan âm thanh”. Nghệ sĩ coi tiếng hát của cá voi như một dấu hiệu của sự sống: khi những loài lớn ở đỉnh hệ sinh thái vẫn tồn tại, phía dưới chúng còn cả một chuỗi thức ăn và môi trường sống cần được bảo vệ.

Mùi của đất sau mưa

Ba khối sắp đặt lớn của “Eaux vives” tạo thành một không gian mà người xem có thể bước vào, quan sát các lớp màu, ánh sáng và cảm nhận tác phẩm ở nhiều góc độ khác nhau

Nhà sáng tạo nước hoa Sébastien Plan đã làm riêng cho tác phẩm một hương thơm mang tên “Pétrichor”, gợi lại mùi đặc trưng xuất hiện khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất khô nóng. Trong cách kể của Caroline Desnoëttes, mùi hương ấy khép lại hành trình của một giọt nước: từ bầu trời, qua cây cỏ, đất và các sinh vật, rồi trở thành một phần của chu trình sống.

Vì vậy, “Dòng nước sống động” không còn đơn thuần là một tác phẩm để ngắm. Người xem có thể nhìn màu sắc, nghe âm thanh, cảm nhận ánh sáng, chạm vào cấu trúc giấy trong phần giới thiệu của nghệ sĩ và nhận ra cả một mùi hương.

Một khối của tác phẩm “Eaux vives” nổi bật dưới những vòm đá của Collège des Bernardins. Sự tương phản giữa những lớp giấy nhiều màu và kiến trúc đá từ thời Trung cổ tạo nên một trong những điểm nhấn thị giác của triển lãm

Đặt giữa kiến trúc đá hơn bảy thế kỷ của Collège des Bernardins, những lớp giấy mỏng manh tạo nên một đối thoại thú vị giữa cái bền vững và cái mong manh, giữa lịch sử của con người và những biến đổi đang diễn ra trong tự nhiên.

Từ một giọt nước nhỏ, Caroline Desnoëttes mở ra một câu chuyện lớn hơn: sự sống trên Trái đất luôn nằm trong một mạng lưới kết nối, và khi đại dương thay đổi, con người cũng không thể đứng ngoài những thay đổi ấy.