Nghệ sĩ Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với chủ đề Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Cống hiến, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ khóa VIII; thông qua Điều lệ sửa đổi và bầu Ban Chấp hành Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 thành viên; Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng đánh giá cao những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã dày công vun đắp trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Hội, đặc biệt trong nhiệm kỳ VII vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh: Đại hội lần thứ Tám của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi phát huy cao độ mọi nguồn lực, trong đó văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và là động lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu.

Ông Trần Thắng đánh giá cao phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ VIII mà Đại hội đã đề ra, với tinh thần lấy sáng tạo nghệ thuật làm gốc, nâng cao chất lượng đội ngũ làm nền, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm cốt lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hội nhập quốc tế làm động lực phát triển; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật; phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Theo đó, Hội cần bồi dưỡng để mỗi hội viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, sứ mệnh của mình; từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy mạnh mẽ nguồn lực nội sinh của nghệ thuật múa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa vị trí việc làm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường liên kết giữa sáng tác, nghiên cứu lý luận - phê bình, đào tạo, biểu diễn, truyền thông và công chúng; chú trọng xây dựng các chương trình, dự án, tác phẩm và thương hiệu nghệ thuật có chiều sâu, sức lan tỏa bền vững.

Hội tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc, coi đây là nguồn tài sản cốt lõi làm nên bản sắc riêng của nghệ thuật múa Việt Nam; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật đương đại; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ kế cận, tạo ra dòng chảy liên tục giữa các thế hệ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững; tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả; từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu, hệ sinh thái truyền thông số về nghệ thuật múa Việt Nam; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nghệ thuật múa nước nhà trong khu vực và trên thế giới.

Hội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khẳng định: Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam xác định phương hướng hoạt động theo tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến”, lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm, nâng cao chất lượng tác phẩm và xây dựng đội ngũ nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hội tiếp tục phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích các nghệ sĩ khai thác chất liệu dân gian, di sản của 54 dân tộc để tạo nên những tác phẩm vừa mang đậm bản sắc Việt Nam, vừa có ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, phù hợp với đời sống đương đại.

Cùng với đó, Hội chú trọng đổi mới tư duy sáng tác, phương thức tổ chức hoạt động và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sáng tác, lưu trữ, quảng bá và đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, kết nối các thế hệ nghệ sĩ; nâng cao chất lượng lý luận, phê bình; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế… góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới.