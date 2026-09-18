Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Dự Đại hội có các đồng chí: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông…, cùng hơn 420 đại biểu đại diện hội viên của 40 chi hội của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trong cả nước về dự.

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X ra mắt Đại hội.

Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân đang đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 80 ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng nhiều nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Nhiếp ảnh đang đứng trước nhiều cơ hội và yêu cầu mới từ quá trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông hiện đại.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NSNA Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, NSNA Trần Thị Thu Đông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Hội NSNA Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục củng cố nền tảng chính trị, nâng cao trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Hoạt động sáng tạo cần hướng tới cái đẹp, cái tốt, đề cao tính nhân văn, nâng cao chất lượng tác phẩm, chú trọng công tác lý luận, phê bình, tác phẩm phản ánh đời sống, văn hóa và con người Việt Nam.

Với kết quả được Đại hội tín nhiệm, NSNA Trần Thị Thu Đông tiếp tục cùng Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam khóa X triển khai các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, hướng tới xây dựng một nền Nhiếp ảnh Việt Nam hiện đại giàu bản sắc.