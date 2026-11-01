Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Cường giành Huy chương Bạc “Tự hào một dải biên cương” với bộ ảnh nghề chạm bạc

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Cường (Lào Cai) đứng thứ hai từ trái sang.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 10.000 tác phẩm của trên 4.000 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố. Qua quá trình chấm, Ban tổ chức trao 22 giải thưởng ở hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Trong số các tác phẩm được vinh danh, bộ ảnh “Nghề chạm bạc của người Dao đỏ ở Mường Bo (Lào Cai)” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Cường đã xuất sắc giành giải Nhì (Huy chương Bạc).

Bộ ảnh “Nghề chạm bạc của người Dao đỏ ở Mường Bo (Lào Cai) xuất sắc dành huy chương Bạc tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV.

Bộ ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Cường hướng đến nét đẹp nghề chạm bạc truyền thống của người Dao đỏ ở Mường Bo. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, tác phẩm giới thiệu một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Lào Cai đến công chúng cả nước.

Cùng với thành tích của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Cường, nhiếp ảnh Lào Cai có 5 tác phẩm của 4 tác giả được lựa chọn trưng bày trong tổng số 139 tác phẩm tại triển lãm. Trong đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền có 2 tác phẩm; các nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Tình, Nguyễn Anh Đức và Trần Trung Hậu mỗi người có 1 tác phẩm.

Thành tích tại cuộc thi tiếp tục khẳng định sự sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh Lào Cai trong hành trình quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên cương.