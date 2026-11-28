Ban Tổ chức cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế lần thứ 3 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nhiếp ảnh Mỹ (PSA) và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) đã công bố và trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn An (thứ 3, từ trái qua) đoạt huy chương vàng của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế với tác phẩm Giấc mơ mùa xuân.

Sau gần 5 tháng phát động (từ tháng 7-2026), Ban Tổ chức nhận được 4.310 ảnh của 411 tác giả đến từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có 1.292 ảnh màu, 1.061 ảnh đen trắng, 1.013 ảnh chân dung và 944 ảnh hành động.

Ban giám khảo đã chấm và chọn trao 107 giải thưởng ở mỗi thể loại. Trong đó, tác phẩm Giấc mơ mùa xuân của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn An (Đồng Nai) đoạt huy chương vàng của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế.