Nghệ sĩ Nhật Bản Kito Kengo mang 'Huyễn sắc xoay vần' đến Hà Nội

Khách tham quan thưởng lãm "Huyễn sắc xoay vần". (Ảnh: NGUYÊN THƯƠNG)

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Kito Kengo tại Việt Nam, do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Sinh năm 1977 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, Kito Kengo được biết đến với các tác phẩm sắp đặt sử dụng vật liệu quen thuộc trong đời sống để tạo ra những trải nghiệm tương tác với không gian. Hiện ông là Giáo sư Nghệ thuật đương đại tại Trường cao học Nghệ thuật, Đại học Nghệ thuật Kyoto.

Trong triển lãm “Huyễn sắc xoay vần”, nghệ sĩ giới thiệu hai tác phẩm sắp đặt với những cách tiếp cận khác nhau. Tác phẩm thứ nhất sử dụng hàng trăm vòng nhựa nhiều màu sắc, được kết nối và sắp đặt từ bên trong phòng triển lãm, mở rộng ra khu vực sân vườn. Những vòng tròn đan xen tạo thành bố cục liên tục, gợi liên tưởng đến các nét vẽ trải rộng trong không gian.

Nghệ sĩ Kito Kengo (bên phải) tại triển lãm. (Ảnh: NGUYÊN THƯƠNG)

Tác phẩm thứ hai được phát triển từ chiếc đèn lồng tự xoay mà nghệ sĩ bắt gặp trong chuyến điền dã tại Hà Nội. Kết hợp vật thể này với các tấm lọc màu và gương, Kito Kengo tạo ra những lớp phản chiếu, hình ảnh chồng lấp và dư ảnh biến đổi theo chuyển động của ánh sáng.

Tác phẩm đèn lồng tự xoay được nghệ sĩ Kito Kengo tìm thấy tại một khu chợ ở Hà Nội. Ông cho biết: “Tác phẩm sử dụng đèn lồng là tác phẩm dành riêng cho Hà Nội. Tôi tìm thấy những chiếc đèn lồng đó ở chợ và lựa chọn chúng làm chất liệu sáng tác”.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng được nghệ sĩ bắt gặp tại Hà Nội. (Ảnh: NGUYÊN THƯƠNG)

Theo nghệ sĩ, dấu ấn Hà Nội đối với ông là sự hỗn độn trong nhịp sống đô thị nhưng vẫn tồn tại một trật tự riêng. “Ở Hà Nội, mọi thứ khá hỗn độn, ngay cả khi tham gia giao thông. Nhưng trong cái hỗn độn đó lại có trật tự của nó. Cảm giác ấy rất đặc biệt, tôi chưa từng trải nghiệm ở bất cứ nơi nào khác”, Kito Kengo chia sẻ.

Bên cạnh cảm nhận về không gian đô thị, nghệ sĩ cũng đề cập đến mối quan hệ giữa con người và không gian trong sáng tác. Ông cho rằng: “Khi vẽ, việc lấp đầy không gian và để lại những khoảng trống như thế nào rất quan trọng. Nhìn vào tác phẩm, có vẻ như không gian đã được lấp đầy nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều khoảng trống”.

Tác phẩm sắp đặt sử dụng những vòng nhựa nhiều màu sắc. (Ảnh: NGUYÊN THƯƠNG)

Nét đáng chú ý trong triển lãm là việc sử dụng những vật thể gần gũi làm chất liệu sáng tác, sau đó thay đổi cách sắp đặt và tương tác giữa chúng với môi trường xung quanh. Các tác phẩm không chỉ được quan sát từ một góc nhìn cố định mà còn thay đổi theo vị trí và chuyển động của người xem.

Thông qua hai tác phẩm, “Huyễn sắc xoay vần” mở ra cách tiếp cận khác đối với những vật thể quen thuộc, đồng thời đặt ra sự tương tác giữa tác phẩm, không gian và cảm nhận của người xem.

Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng tham quan đến hết ngày 6/12/2026 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hà Nội).