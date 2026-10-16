Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa tiếp tục làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

Đại hội lần thứ III đánh dấu bước phát triển mới của Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam.

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức phi chính phủ được thành lập ngày 1/12/2015. Hội là tổ chức đại diện cho người biểu diễn âm nhạc, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng, phục vụ lợi ích chủ sở hữu quyền, người sử dụng và lợi ích chung của xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa cho biết, qua hai nhiệm kỳ hoạt động dù gặp nhiều khó khăn nhưng APPA từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, APPA tổ chức các hoạt động gặp gỡ, kết nối, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền tác giả, quyền liên quan; đồng thời quan tâm đến việc ghi nhận và tri ân những nghệ sĩ đã dành nhiều năm tháng cho sự nghiệp biểu diễn âm nhạc.

Không chỉ hoạt động trong phạm vi trong nước, APPA luôn chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác và tăng cường giao lưu với các tổ chức nghề nghiệp, các tổ chức quản lý tập thể quyền trong khu vực châu Á.

Năm 2025, APPA chính thức là thành viên của IMARA (International Music Artist Rights Association) - Liên minh quốc tế về quyền của nghệ sĩ biểu diễn, một tổ chức quốc tế tập hợp các tổ chức quản lý và bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, với mục tiêu thúc đẩy việc bảo vệ, khai thác và thực thi quyền của nghệ sĩ biểu diễn trong môi trường âm nhạc hiện đại.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa phát biểu tại đại hội.

Tại Đại hội, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau chương trình Đại hội, lễ ra mắt Trung tâm Khai thác quyền biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA-CMC) đánh dấu một bước phát triển mới trong định hướng hoạt động của hội: từ việc tập hợp, kết nối và nâng cao nhận thức về quyền của nghệ sĩ, tiến tới thực hiện cơ chế chuyên môn hỗ trợ quản lý và khai thác quyền liên quan trong thực tiễn.

Trung tâm Khai thác quyền biểu diễn âm nhạc Việt Nam được thành lập nhằm nâng cao đáng kể tính chuyên nghiệp và độ chính xác trong công tác quản lý quyền, đáp ứng những biến động phức tạp của thị trường âm nhạc kỹ thuật số hiện nay. Trung tâm đã tích cực tiếp nhận các hệ thống quản lý dữ liệu hiện đại cùng chuyên môn vận hành tiên tiến từ Liên đoàn Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Hàn Quốc và đã hoàn tất việc phát triển nền tảng chuyên dụng. Hiện nay, các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã tham gia nền tảng này và đang tích cực đăng ký cũng như quản lý quyền của mình.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khai thác quyền biểu diễn âm nhạc Việt Nam đang không ngừng thúc đẩy và mở rộng các thỏa thuận quản lý song phương với các tổ chức quốc tế lớn đại diện cho nghệ sĩ biểu diễn trên toàn thế giới. Bước phát triển này được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và gia tăng thu nhập cho nghệ sĩ Việt Nam. Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc không chỉ được bảo vệ quyền biểu diễn theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn có thể nhận được tiền thù lao (tiền bản quyền) phát sinh từ các buổi biểu diễn của mình tại nước ngoài.