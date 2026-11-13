Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung: Cảnh báo rủi ro từ quảng bá sản phẩm thiếu kiểm chứng

Tại sự kiện: “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số” do Bộ Công Thương chủ trì, giao Báo Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Trường Đại học Thương mại và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức ngày 11/11, Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung cho rằng, quảng bá sản phẩm không chỉ gắn với uy tín cá nhân mà còn là trách nhiệm với người tiêu dùng. Thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Thực hiện: Trần Khoa