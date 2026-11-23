Các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ Ngày Văn hoá Việt Nam tại Lào năm 2026. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Tham gia chương trình, các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã xây dựng nội dung biểu diễn với nhiều loại hình nghệ thuật, kết hợp chất liệu truyền thống và những sáng tác mang hơi thở đương đại.

Qua các tiết mục ca, múa, nhạc và kịch, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu bằng nhiều sắc thái. Đó là âm hưởng dân gian gần gũi, vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen, những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước và câu chuyện xúc động về tình yêu Tổ quốc, người lính nơi biển đảo.

Mỗi tiết mục góp thêm một lát cắt về đời sống văn hóa, tinh thần và tình cảm của người Việt Nam.

Đáng chú ý, chương trình còn có những ca khúc Lào cùng các tác phẩm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình hữu nghị Việt Nam - Lào và truyền thống gắn bó của hai dân tộc trên dãy Trường Sơn.

Sự đan xen giữa âm nhạc, nghệ thuật của hai nước tạo nên không gian giao lưu gần gũi, giúp khán giả cảm nhận những điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Hoạt động biểu diễn góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa người dân hai nước. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Không gian biểu diễn cũng được mở rộng thông qua các buổi diễn trong Lễ hội ẩm thực tại Viêng Chăn do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thực hiện.

Đây là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào cùng đông đảo khán giả nước bạn. Những tiết mục nghệ thuật trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo cơ hội để người Việt xa quê thêm gắn bó với bản sắc dân tộc.

Chia sẻ về chuyến lưu diễn, Trưởng đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSƯT Lê Ánh Tuyết bày tỏ: “Việc tham gia biểu diễn tại Lào trong dịp này là cơ hội ý nghĩa để các nghệ sĩ giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong khi các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 đang diễn ra sôi động trong nước, những chương trình biểu diễn ở nước ngoài còn mở rộng không gian quảng bá văn hóa dân tộc, đưa nghệ thuật Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng người Việt xa quê và công chúng nước bạn.

Đây cũng là dịp để nghệ sĩ giao lưu, tìm hiểu văn hóa sở tại, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa những người làm nghệ thuật và nhân dân hai nước”.