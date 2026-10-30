Nghệ sĩ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles biểu diễn hòa nhạc 'Bốn mùa yêu'

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình hoà nhạc “Four Seasons With Love”. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình hòa nhạc “Four Seasons with Love” được xây dựng qua bốn phần Xuân - Hạ - Thu - Đông, với các tác phẩm khí nhạc đan xen aria, song ca của Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi…

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Stefan Plewniak, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles biểu diễn cùng ba giọng ca Théo Imart (countertenor), Marie Zaccarini (soprano), Stéphane Wolf (countertenor).

Điểm nhấn của chương trình hòa nhạc “Bốn mùa yêu” là sự đan xen giữa những tên tuổi quen thuộc của âm nhạc Baroque như Vivaldi, Handel, Rameau với các tác phẩm của Giovanni Antonio Guido, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi… mang đến cho khán giả những trải nghiệm về những sắc thái khác nhau của âm nhạc Baroque châu Âu.

Bốn tác phẩm về các mùa của Giovanni Antonio Guido giữ vai trò dẫn dắt, lần lượt đưa chương trình đi qua Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đan xen trong hành trình ấy là các aria, tác phẩm khí nhạc của Vivaldi, Handel, Rameau, Hasse, Broschi.

Nếu ở phần khí nhạc, thiên nhiên hiện lên qua những chuyển động của bốn mùa, thì các aria, song ca mở rộng không gian biểu đạt sang thế giới cảm xúc của con người: Tình yêu, khát vọng, nỗi buồn, sự dịu dàng cùng những cao trào kịch tính lần lượt được thể hiện qua từng tác phẩm. Nhờ đó, bốn mùa trở thành mạch xuyên suốt kết nối toàn bộ chương trình.

Sự kết hợp giữa giọng hát và dàn nhạc cũng tạo nên nét riêng cho đêm diễn. Countertenor Théo Imart, soprano Marie Zaccarini, countertenor Stéphane Wolf đảm nhiệm các phần thanh nhạc, tạo nên những lớp màu biểu cảm khác nhau trong cấu trúc bốn mùa.

Dẫn dắt Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles trong chương trình hòa nhạc lần này là nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak - người từng trực tiếp chỉ huy chương trình “Four Seasons” tại Nhà hát Hồ Gươm năm 2024. Trong lần trở lại Hà Nội này, Stefan Plewniak tiếp tục dẫn dắt dàn nhạc qua hành trình Xuân - Hạ - Thu - Đông, với sự kết hợp giữa khí nhạc và thanh nhạc Baroque.

Nhạc trưởng Stefan Plewniak chia sẻ niềm vui khi trở lại Hà Nội trong chuyến lưu diễn thứ hai của Dàn nhạc Nhà hát Hoàng gia Versailles tại Việt Nam trong năm 2026 này. Sự nồng hậu, cởi mở của người dân Việt Nam cùng tình yêu dành cho âm nhạc khiến các nghệ sĩ luôn cảm thấy thân thuộc mỗi lần trở lại. Theo nhạc trưởng Stefan Plewniak, mỗi lần biểu diễn cho khán giả Việt Nam đều giống như tham dự một ngày hội. Khán giả Việt Nam rất nhiệt tình và các nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến âm nhạc cổ điển và cách trình diễn của dàn nhạc được đón nhận nồng hậu như vậy. Sự nhiệt tình và đồng điệu của khán giả Việt Nam là động lực để các nghệ sĩ mong muốn thường xuyên trở lại Hà Nội biểu diễn. Nhạc trưởng cũng đánh giá cao vai trò của Nhà hát Hồ Gươm trong việc tổ chức các chương trình âm nhạc cổ điển, opera, múa ba lê và giao hưởng, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật, tăng cường giao lưu quốc tế.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình hoà nhạc “Four Seasons With Love”. Ảnh: TTXVN phát

Cùng trở lại là nghệ sĩ Théo Imart, countertenor từng biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm trong “Four Seasons” năm 2024. Countertenor là loại giọng nam có âm vực cao, giữ vị trí đặc biệt trong nhiều tác phẩm thanh nhạc Baroque.

Nghệ sĩ Théo Imart cho biết, được đến Việt Nam biểu diễn, chia sẻ những tác phẩm giàu cảm xúc với khán giả là niềm tự hào và hạnh phúc đối với các nghệ sĩ. Anh cũng bày tỏ ấn tượng trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Việt Nam và đánh giá cao vai trò của Nhà hát Hồ Gươm trong việc tạo không gian giao lưu văn hóa, đưa các chương trình nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với công chúng trong nước.

Tham gia chương trình còn có nghệ sĩ Marie Zaccarini (soprano) cùng Stéphane Wolf (countertenor). Ba giọng ca xuất hiện trong các phần đơn ca, song ca cùng dàn nhạc, bổ sung những màu sắc thanh nhạc khác nhau cho “Four Seasons with Love”.

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm cho biết, mối quan hệ hợp tác với Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles đã được triển khai qua nhiều chương trình nghệ thuật kể từ khi Nhà hát Hồ Gươm đi vào hoạt động.

Tháng 4/2024, “Four Seasons Concert” được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, mở màn chuỗi dự án nghệ thuật quốc tế “Musical Seasons 2024 - 2025”. Hành trình hợp tác sau đó tiếp tục được nối dài qua nhiều chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm. Trong đó có “The Seasons Ballet” năm 2024, opera “Carmen” năm 2025, hai đêm hòa nhạc “Tinh hoa Pháp”vào tháng 4/2026.

Việc Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles tiếp tục trở lại Hà Nội trong năm 2026 góp phần duy trì chuỗi hoạt động hợp tác nghệ thuật giữa hai nhà hát. Qua từng mùa diễn, các chương trình đã tạo thêm cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận những tác phẩm, nghệ sĩ cùng phong cách trình diễn của nghệ thuật cổ điển châu Âu.

Chương trình “Four Seasons With Love” sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 30/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, Hà Nội.