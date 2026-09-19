Nghệ sĩ Minh Thu nói về 3 cái tát của Vân Dung và diễn xuất của bạn trai Tô Dũng

Trích đoạn phim "Mùa hè năm ấy":

Trong tập phát sóng gần đây của Mùa hè năm ấy, Phương (Minh Thu) đã biết toàn bộ sự thật nên chất vấn bà Ngọc (Vân Dung). Vì điều này cô con gái ngoan ngoãn nhận cái tát trời giáng từ bà mẹ tâm cơ. Trong đoạn clip hậu trường được VTV đăng tải, hai diễn viên đã diễn nhập tâm sau khi trao đổi rất kỹ.

Tuy nhiên vì cú tát rất mạnh nên ngay sau khi xuống tay với bạn diễn, Vân Dung vội ra ôm Minh Thu an ủi và hỏi han. Trong khi đó, dù đã kết thúc cảnh quay Minh Thu vẫn khóc nấc vì cú tát quá đau cũng như nhập tâm vào nhân vật.

Vân Dung và Minh Thu trong "Mùa hè năm ấy".

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Thu nói phân cảnh này cô bị tát 3 lần để phục vụ các góc máy khác nhau. Tập 16 Mùa hè năm ấy cũng là tập tâm lý nặng với nhân vật Phương nên ở nhà nữ diễn viên đã nghĩ xem làm thế nào để diễn tốt nhất. "Hôm đến quay tại bối cảnh nhà với mẹ Phương cũng là lần đầu tiên tôi và cô Vân Dung kết hợp với nhau. Tôi may mắn vì được làm việc với cô Dung mặc dù trước đó 2 mẹ con chưa bao giờ làm quen hay làm việc với nhau để có sự kết nối. Nhưng cô như người đi trước, chỉ bảo, hướng dẫn gợi cho tôi đường dây tâm lý để cả 2 mẹ con cùng diễn bùng nổ", Minh Thu nói.

Nữ diễn viên chia sẻ với tư cách khán giả, cô thấy diễn xuất của nghệ sĩ Vân Dung và bạn trai Tô Dũng trong tập 16 chạm đến cảm xúc. "Ở khía cạnh bạn diễn, tôi ngưỡng mộ và khâm phục khả năng diễn xuất của cô và anh Dũng. Chắc tôi không cần phải nói hay giải thích gì thêm với khán giả yêu mến bộ phim vì sao mà cần thay đổi diễn viên giai đoạn sau qua tập phim này", Minh Thu nói.

Tạo hình nhân vật Phương.

Chị có bị áp lực khi phim thay thế dàn diễn viên vốn được yêu mến trước đó? Trước câu hỏi này của VietNamNet, Minh Thu cho biết: "Trước khi nhận vai Phương tôi đã xác định được điều này nên có áp lực vẫn cứ phải làm, cố gắng và tin tưởng đạo diễn và bạn diễn của mình".

Nữ diễn viên thừa nhận dạng vai như Phương không chỉ ở phim này mà phim khác khó phá cách hay màu sắc như tuyến Long - Thuý hay Nhi - Khiêm nên chuyện khán giả thấy mờ nhạt là chuyện dễ hiểu. "Tôi nghĩ cả phim nhân vật thể hiện được ở một vài đoạn điểm rơi của nhân vật là đã ghi dấu ấn với khán giả rồi. Tôi vẫn cần cố gắng, học hỏi rất nhiều nhưng cũng tự tin mình đang làm hết sức và không có gì hối tiếc", cô nói.

Minh Thu ngoài đời.

Mùa hè năm ấy hiện phát sóng vào 20h thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.

Clip hậu trường cảnh Vân Dung tát Minh Thu:

Ảnh, clip: VTV, FBNV