Nghệ sĩ mang áo lính lan toả sức sống của âm nhạc dân tộc

Diễn ra vào tối 10/11 tại tỉnh Thái Nguyên, “Âm vang non nước - Khát vọng vươn xa” cũng là chương trình tham gia Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2026, đợt 2 của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Đến dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu các cơ quan chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng Cục Chính trị; đại biểu Trường Sĩ quan Lục quân 1, Quân khu 1, Tỉnh đoàn Thái Nguyên cùng đông đảo nhân dân tại Thái Nguyên.

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn trong chương trình tối 10/11.

Không chỉ là sân chơi chuyên môn, cuộc thi còn là dịp để các nghệ sĩ, nhạc công khẳng định tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo; đồng thời giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, góp phần đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng. Sự tham gia của các nghệ sĩ Quân đội cũng thể hiện trách nhiệm của lực lượng nghệ thuật mang áo lính trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Đến với cuộc thi năm nay, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, dành nhiều tâm huyết xây dựng chương trình hòa tấu dàn nhạc mang tên “Bản hòa ca đất Việt”. Ba tác phẩm được lựa chọn, sắp xếp như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, từ âm vang nguồn cội, tình yêu quê hương, đất nước đến tinh thần giao lưu, hội nhập.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu chúc mừng các nghệ sĩ sau chương trình.

Thông qua từng phần trình diễn, các nghệ sĩ không chỉ thể hiện khả năng làm chủ kỹ thuật, mà còn cho thấy sự am hiểu, trân trọng đối với di sản âm nhạc truyền thống. Việc khai thác những đặc trưng của từng nhạc cụ, kết hợp với tư duy biểu diễn và sáng tạo mới đã góp phần làm phong phú cách tiếp cận âm nhạc dân tộc, giúp những giai điệu quen thuộc tiếp tục chạm đến cảm xúc của công chúng hôm nay.

Khép lại chương trình, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội để lại dấu ấn bằng một không gian nghệ thuật giàu bản sắc, nơi tài năng cá nhân hòa quyện cùng sức mạnh tập thể, nơi những giá trị âm nhạc truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ hôm nay.

Chương trình cũng là minh chứng cho sự kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Bằng tài năng, trí tuệ, tinh thần cống hiến và khát vọng đổi mới, các nghệ sĩ, diễn viên hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật Quân đội trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của đất nước.

Những thanh âm truyền thống được ngân lên từ sân khấu cũng là lời hưởng ứng ý nghĩa hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, khẳng định trách nhiệm, danh dự và khát vọng phụng sự Tổ quốc, Quân đội và Nhân dân của các nghệ sĩ - chiến sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.