Nghệ sĩ Kiều Oanh đã có được hạnh phúc

Kiều Oanh trưởng thành từ cải lương trước khi ghi dấu ấn với sân khấu hài và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của nghệ thuật phía Nam. Nền tảng sân khấu giúp nữ nghệ sĩ sở hữu lối diễn giàu biểu cảm, đài từ đặc trưng cùng khả năng tạo tiếng cười tự nhiên. Chị từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Giã từ dĩ vãng và Ma Dai. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động sôi nổi, Kiều Oanh dần hạn chế xuất hiện trên màn ảnh để tập trung cho cuộc sống riêng.

Sự trở lại của nữ nghệ sĩ được nối dài từ Bẫy Tiền đến Út Lan 2. Nếu dự án trước đánh dấu lần trở lại điện ảnh sau nhiều năm, Út Lan 2 mang đến cho Kiều Oanh một nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác. Trong phim, chị đảm nhận vai Tư Bảnh, nhân vật gắn với những bí mật và biến cố xảy ra tại một ngôi làng ven sông. Tác phẩm khai thác chất liệu dân gian Nam Bộ, lấy bối cảnh chính tại khu vực U Minh Thượng.

Kiều Oanh trở lại màn ảnh với vai diễn nhiều màu sắc trong Út Lan 2. Ảnh: FBNV

Điểm đáng chú ý là Kiều Oanh không chọn cách trở lại an toàn với một vai hài. Tư Bảnh đòi hỏi nữ nghệ sĩ thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc trong không khí kinh dị, bí ẩn. Qua các suất chiếu sớm, phần thể hiện của chị nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Kinh nghiệm sân khấu, nền tảng cải lương và những trải nghiệm sau nhiều năm làm nghề trở thành hành trang để Kiều Oanh tiếp cận nhân vật theo hướng tiết chế hơn.

Quá trình ghi hình cũng cho thấy sự nghiêm túc của Kiều Oanh với lần trở lại này. Nữ nghệ sĩ kể phải đối mặt với muỗi, đỉa và điều kiện quay khắc nghiệt ở vùng sông nước. Dù ê-kíp từng tính phương án dùng diễn viên đóng thế cho một số cảnh hành động, Kiều Oanh vẫn muốn tự mình thực hiện phần việc có thể. Chị cho biết những vết trầy xước hay bầm dập không khiến mình tiếc nuối, bởi với một người làm nghề, được trải nghiệm và cống hiến cho vai diễn cũng là một dạng hạnh phúc.

Bên cạnh điện ảnh, một phần khác trong hành trình trở lại của Kiều Oanh cũng được khán giả chú ý là cải lương. Trong các hoạt động quảng bá Út Lan 2, chị có dịp thể hiện giọng hát từng là nền tảng quan trọng khi bước vào nghệ thuật. Sau nhiều năm được nhớ đến nhiều hơn với hài kịch, những màn thể hiện cải lương giúp khán giả nhìn lại một Kiều Oanh từng trưởng thành từ sân khấu truyền thống.

Kiều Oanh ở tuổi 52 vẫn giữ niềm đam mê với diễn xuất. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 52, cuộc sống của Kiều Oanh cũng có sự bình lặng hơn trước. Nữ nghệ sĩ hiện có cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Hoàng Nhất, người xuất hiện tại buổi ra mắt Út Lan 2 để chúc mừng vợ. Anh cũng là người ủng hộ Kiều Oanh trong quá trình trở lại điện ảnh, đặc biệt khi chị phải xa nhà để ghi hình.

Không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đỉnh cao của sân khấu hài, Kiều Oanh hiện chọn lọc hơn với công việc. Nhưng chính sự chắt lọc ấy lại khiến lần trở lại ở tuổi 52 trở nên đáng chú ý. Với Út Lan 2, nữ nghệ sĩ không chỉ tìm lại cảm giác được đứng trước máy quay mà còn có cơ hội bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, để khán giả nhìn thấy một Kiều Oanh nhiều trải nghiệm, điềm tĩnh và sẵn sàng thử sức với những vai diễn khác biệt.