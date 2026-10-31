Nghệ sĩ Huỳnh Văn Truyền đoạt Huy chương Bạc tại cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền nhận Huy chương Bạc với tác phẩm “Đêm cao nguyên” tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” năm 2026. Ảnh: M.H

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền hiện là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nhiếp ảnh và Ứng dụng.

Trước đó, anh Huỳnh Văn Truyền đoạt Huy chương Đồng với bộ ảnh “Niềm tin nơi rừng thiêng” tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2026, được trao giải tại tỉnh Khánh Hòa.

Việc được vinh danh tại cả hai cuộc thi nghệ thuật cấp quốc gia trong cùng một năm là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực sáng tác của nghệ sĩ.

Anh cũng là đại diện duy nhất của nhiếp ảnh Đà Nẵng giành huy chương tại cả hai cuộc thi, góp phần khẳng định dấu ấn của nhiếp ảnh thành phố trên sân chơi nghệ thuật toàn quốc.

Không chỉ ghi dấu trong năm 2026, Huỳnh Văn Truyền còn có hành trình gắn bó sâu sắc với các cuộc thi ảnh về biên cương, biển đảo. Qua nhiều mùa tham dự “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng”, anh đã gặt hái nhiều thành tích, từ giải Khuyến khích đến các Huy chương Đồng, Bạc và Vàng.

Những giải thưởng này vừa minh chứng cho sự kiên trì theo đuổi đam mê, vừa phản ánh quá trình tìm tòi, tích lũy và không ngừng làm mới góc nhìn nghệ thuật của người cầm máy.

Với Huỳnh Văn Truyền, mỗi tác phẩm không đơn thuần là việc anh ghi lại khoảnh khắc mà còn là cách truyền tải những câu chuyện về đất và người, về vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống cùng tình yêu quê hương, đất nước.

Hai huy chương cấp quốc gia trong năm 2026 tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình trải nghiệm, quan sát và khám phá những góc nhìn mới, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.