Nghệ sĩ Hữu Châu công khai thổ lộ với Hồng Đào

Không chỉ là bạn diễn ăn ý trên sân khấu và màn ảnh, Hữu Châu và Hồng Đào còn có một tình bạn đặc biệt bắt đầu từ những ngày đầu bước chân vào nghề. Mới đây, những lời tâm sự của Hữu Châu dành cho Hồng Đào khiến nhiều khán giả xúc động khi nhìn lại hành trình đồng hành hơn 40 năm của hai nghệ sĩ.

Trong một chia sẻ hậu trường liên quan đến bộ phim Lên Hương, Hữu Châu bất ngờ nhắc đến Hồng Đào bằng những lời đầy tình cảm. Nam nghệ sĩ cho biết có một người bạn rất thân mà ông luôn mong muốn được diễn chung, đó chính là Hồng Đào. Với Hữu Châu, chỉ cần nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau cũng đã là một niềm hạnh phúc.

Hữu Châu và Hồng Đào tái hợp trong Lên Hương, tiếp tục viết thêm một chương mới trong hành trình nghệ thuật kéo dài hơn 40 năm.

Câu nói giản dị nhưng chứa nhiều cảm xúc ấy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Bởi phía sau một lần tái hợp trên màn ảnh là câu chuyện về hai nghệ sĩ đã cùng trưởng thành, cùng trải qua những năm tháng khó khăn của nghề diễn và vẫn giữ được sự trân trọng dành cho nhau sau nhiều thập kỷ.

Hữu Châu và Hồng Đào quen biết nhau từ thời còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cả hai cùng thế hệ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Vân, Hữu Nghĩa và từng gắn bó với sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của sân khấu miền Nam.

Thời trẻ, Hồng Đào từng là người được Hữu Châu tin tưởng giao giữ tiền cát xê sau mỗi lần đi diễn. Nam nghệ sĩ từng kể rằng khi chưa có kinh nghiệm quản lý tài chính, ông thường gửi toàn bộ tiền kiếm được cho bạn giữ hộ. Nhờ những khoản tích góp ấy, Hữu Châu đã mua được chiếc xe máy đầu tiên, một tài sản lớn với nghệ sĩ trẻ thời điểm đó.

Hữu Châu và Hồng Đào từng là những nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ sân khấu kịch miền Nam những năm đầu sự nghiệp.

Tình bạn giữa Hữu Châu và Hồng Đào không chỉ được xây dựng từ công việc mà còn đến từ sự tin tưởng trong cuộc sống. Trải qua những giai đoạn mỗi người có một hướng đi riêng, họ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, luôn sẵn sàng động viên nhau trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Trên màn ảnh, Hữu Châu và Hồng Đào từng nhiều lần có cơ hội hợp tác. Sau Cua Lại Vợ Bầu và Cục Vàng Của Ngoại, cả hai tiếp tục tái hợp trong Lên Hương, bộ phim đánh dấu thêm một chương mới trong hành trình nghệ thuật chung của hai nghệ sĩ.

Trong Lên Hương, Hồng Đào vào vai bà Mũi, một người phụ nữ làm nghề trại hòm với vẻ ngoài gai góc, mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương. Hữu Châu đảm nhận vai ông Năm, nhân vật có sự kết nối quan trọng với câu chuyện của bà Mũi.

Kinh nghiệm sân khấu giúp Hữu Châu và Hồng Đào tạo nên những phân đoạn tự nhiên, chân thật trên màn ảnh.

Điều đặc biệt là dù ngoài đời có mối quan hệ thân thiết, Hữu Châu và Hồng Đào vẫn có thể tạo ra những màn đối đầu tự nhiên trên màn ảnh. Sự ăn ý của họ không đến từ việc diễn chung quá nhiều mà đến từ sự thấu hiểu cách làm nghề của nhau sau nhiều năm đồng hành.

Nghệ sĩ Hồng Đào từng chia sẻ rằng cô và Hữu Châu gần như không mất nhiều thời gian để tập luyện trước những cảnh quay chung trong Lên Hương. Khi đã hiểu nhịp diễn, cách xử lý cảm xúc của đối phương, cả hai có thể dễ dàng tạo nên những phân đoạn giàu cảm xúc.

Trước đó, Hữu Châu từng dành nhiều lời khen cho Hồng Đào khi nói rằng nữ nghệ sĩ càng diễn càng sâu sắc. Ông cho rằng Hồng Đào có một sức hút đặc biệt, càng về sau càng thể hiện được chiều sâu trong diễn xuất. Nam nghệ sĩ thậm chí từng chia sẻ có lúc ông quên thoại vì quá tập trung theo dõi cách bạn diễn hóa thân vào nhân vật.

Những lời nhận xét chân thành từ Hữu Châu dành cho Hồng Đào khiến nhiều khán giả xúc động.

Với Hồng Đào, những lời chia sẻ từ Hữu Châu cũng là một sự ghi nhận đáng quý từ người bạn đã đồng hành cùng mình từ thuở mới vào nghề. Nữ nghệ sĩ từng xúc động khi nhắc lại rằng sau nhiều năm, những người bạn cũ vẫn còn bên nhau, bình yên và cùng tiếp tục giữ tình yêu với nghệ thuật.

Hiện tại, Lên Hương tiếp tục mở rộng hành trình khi chuẩn bị phát hành tại thị trường Mỹ từ ngày 9/10/2026. Bộ phim không chỉ đánh dấu bước tiến mới của tác phẩm Việt trên thị trường quốc tế mà còn ghi dấu thêm một lần hội ngộ đáng nhớ giữa Hữu Châu và Hồng Đào.

Không chỉ là đồng nghiệp, Hữu Châu và Hồng Đào còn là những người bạn đã cùng đi qua nhiều dấu mốc của nghệ thuật Việt Nam.

Sau hơn 40 năm, tình bạn của nghệ sĩ Hữu Châu và Hồng Đào vẫn là câu chuyện đẹp trong giới nghệ thuật Việt. Không chỉ là những đồng nghiệp từng đứng chung sân khấu, họ còn là những người bạn giữ được sự yêu quý và tôn trọng dành cho nhau qua nhiều chặng đường của cuộc đời.