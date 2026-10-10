Nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn đưa đặc sản Quảng Trị lên sóng Mega Live

Nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn cùng chủ cơ sở sản xuất Nếp Than Dỗi Prễng giới thiệu sản phẩm

Chương trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” được phát trực tiếp trên fanpage Tỉnh Đoàn Quảng Trị, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10. Qua phiên phát sóng, các chủ thể sản xuất có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, giao lưu với người xem và hướng dẫn mua hàng trực tuyến.

Khoai gieo, bánh tét mặt trăng, cà phê, trà thảo dược, mật ong Trường Sơn cùng các sản phẩm từ hoa sen được giới thiệu trong chương trình. Người xem được tìm hiểu nguồn gốc, đặc điểm và câu chuyện phía sau từng sản phẩm, tiếp cận các ưu đãi dành riêng cho phiên phát sóng.

Nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn, diễn viên tham gia bộ phim “Mưa Đỏ”, trực tiếp trải nghiệm và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị. Sự xuất hiện của nghệ sĩ tạo thêm sức hút cho phiên Mega Live, giúp những thức quà địa phương tiếp cận đông đảo người tiêu dùng, nhất là giới trẻ.

Đại diện tỉnh đoàn Quảng Trị tặng hoa cho nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn

Đằng sau phiên phát sóng là hoạt động hỗ trợ người dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất từng bước làm quen với cách quảng bá, bán hàng trên môi trường số. Mục tiêu của hành trình là giúp các chủ thể chủ động sử dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, tiếp tục duy trì các kênh tiêu thụ sau chương trình.

Bà Trần Thị Thu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là giúp người dân làm quen, tiếp cận và chủ động ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Chuyển đổi số có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản, thiết thực mà mỗi người dân đều làm được.

Bà Thu cũng cho rằng, Mega Live là dịp giới thiệu một Quảng Trị đang đổi mới, giàu bản sắc văn hóa, bên cạnh truyền thống lịch sử được khắc họa qua bộ phim “Mưa Đỏ”. Những sản phẩm được đưa lên sóng góp thêm một cách kể về vùng đất này, qua thức quà địa phương và câu chuyện của người làm ra sản phẩm.

Nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giới thiệu, quảng bá đặc sản địa phương trong phiên Mega Live tối 9.10 do Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức

Hỗ trợ số hóa hơn 100 sản phẩm

Trong hành trình năm 2026, 81 đơn vị Đoàn xã, phường, đặc khu và Đoàn trực thuộc đã hỗ trợ số hóa hơn 100 sản phẩm nông sản, với phương châm “Đoàn hỗ trợ – Người dân làm chủ – Duy trì bền vững”.

Các phần việc gồm xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa thông tin, thiết kế hình ảnh, sản xuất nội dung số và phát triển kênh quảng bá, tiêu thụ trực tuyến.