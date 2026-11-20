Mới đây, Hồng Đào thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh trong buổi ra mắt phim Ngày Con Còn Mẹ, kèm theo dòng trạng thái giàu cảm xúc. Nữ diễn viên viết: "Ngao du thiên hạ vậy cũng đã tạm đủ, giờ mình trở về với gia đình mình, gia đình Bà Tím, với những yêu, ghét, nước mắt, nụ cười rất đỗi bình thường".

Đáng chú ý, Hồng Đào còn chia sẻ suy nghĩ về giá trị của những điều thân thuộc trong cuộc sống. Cô cho rằng đôi khi phải đến lúc những điều quen thuộc không còn nữa, con người mới nhận ra mình đã mất đi một khoảng trời thân thương rộng lớn đến nhường nào. Dòng tâm sự của Hồng Đào nhận được sự đồng cảm.

Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ.

Tuy nhiên, những chia sẻ lần này cũng gắn liền với vai diễn mới của Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ. Nữ nghệ sĩ đảm nhận nhân vật bà Tím, một người mẹ có cách yêu thương con cái không đồng đều. Bà dành nhiều sự ưu ái cho con trai cả Pháo, trong khi cô con gái Mây lại lớn lên với cảm giác mình không được mẹ quan tâm đúng mức.

Trong phim, Mây do Phương Anh Đào thủ vai. Từ nhỏ, cô luôn cho rằng mẹ đặt anh trai lên trên mình. Những tổn thương tích tụ qua nhiều năm khiến hai mẹ con thường xuyên xảy ra tranh cãi, dần tạo nên khoảng cách khó hóa giải. Bà Tím hỗ trợ con trai phát triển sự nghiệp, mua xe, mở công ty nhưng lại định hướng con gái làm việc dưới quyền anh trai.

Mâu thuẫn chỉ thực sự thay đổi khi một biến cố bất ngờ xảy đến. Mây dần nhận ra tình cảm của mẹ không đơn giản như những gì cô từng nghĩ. Bộ phim khai thác góc nhìn của những người con từng cảm thấy mình bị bỏ quên trong chính gia đình, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách cha mẹ thể hiện tình yêu thương với con cái.

Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Đáng chú ý, đây là lần Hồng Đào và Phương Anh Đào đảm nhận vai mẹ con sau khi từng có dịp hợp tác trong Mai. Nếu ở tác phẩm trước, mối quan hệ giữa hai diễn viên mang màu sắc khác, lần tái hợp này đặt họ vào tuyến nhân vật có nhiều xung đột tâm lý. Hồng Đào phải thể hiện hình ảnh một người mẹ vừa có sự thiên vị, vừa có những tình cảm và nỗi niềm riêng chưa thể nói thành lời.

Với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, Hồng Đào được kỳ vọng tiếp tục mang đến một vai diễn giàu cảm xúc. Trong khi đó, Phương Anh Đào cũng có cơ hội thể hiện chiều sâu tâm lý qua nhân vật Mây, người con gái phải học cách nhìn nhận lại tình cảm gia đình sau những tổn thương kéo dài.

Ngày Con Còn Mẹ do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, quy tụ Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và Huy Anh. Phim thuộc thể loại tâm lý, gia đình.

Thông qua vai bà Tím, Hồng Đào tiếp tục lựa chọn một câu chuyện gần gũi với đời sống để trở lại màn ảnh rộng. Những chia sẻ của nữ diễn viên cũng góp phần đưa thông điệp của bộ phim đến gần khán giả hơn, đặc biệt là những người từng có khoảng cách hoặc những điều chưa kịp nói với người thân trong gia đình.