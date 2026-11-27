Mới đây, trong buổi phỏng vấn hậu trường phim Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào có những chia sẻ đáng chú ý về tình mẫu tử và ngày một người không còn được ở bên mẹ. Nữ nghệ sĩ cho biết chẳng ai muốn nghĩ đến thời điểm ấy, nhưng đôi khi con người lại vô tình xem sự hiện diện của mẹ là điều hiển nhiên. Theo bà, được gọi hai tiếng “mẹ ơi” mỗi ngày thực chất đã là một niềm hạnh phúc lớn. Vì vậy, khi còn có thể ở cạnh nhau, mỗi người đừng quên dành cho mẹ sự quan tâm, yêu thương và những lời hỏi han chân thành.

Chia sẻ của Hồng Đào nhận được sự đồng cảm bởi đây cũng là thông điệp cảm xúc mà bộ phim Ngày Con Còn Mẹ hướng đến. Trong tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Tím, tiếp tục hóa thân thành hình tượng người mẹ với những câu chuyện riêng về tình thân, sự hy sinh và khoảng cách giữa các thế hệ. Màn kết hợp cùng Phương Anh Đào cũng đánh dấu thêm một lần Hồng Đào trở lại với dạng vai sở trường, vốn đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý và cảm xúc tinh tế.

Hồng Đào xúc động chia sẻ về tình mẫu tử trong hậu trường phim Ngày Con Còn Mẹ. Ảnh: FBNV

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Đào được biết đến là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch phía Nam. Từ một nghệ sĩ hài có lối diễn duyên dáng, tự nhiên, bà dần khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng qua những nhân vật có nội tâm phức tạp. Đặc biệt, giai đoạn 2024–2026 ghi nhận sự xuất hiện liên tục của nữ nghệ sĩ trong nhiều dự án điện ảnh như Mai, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ, Cục Vàng Của Ngoại và Lên Hương.

Mỗi vai diễn mang đến một màu sắc riêng, từ người phụ nữ có định kiến trong Mai, người mẹ mắc Alzheimer trong Mang Mẹ Đi Bỏ đến nhân vật bà Mũi gai góc trong Lên Hương. Không chỉ duy trì sức hút tại thị trường trong nước, Hồng Đào còn từng tham gia series Beef của Netflix và tiếp tục mở rộng hoạt động với dự án điện ảnh Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub.

Phía sau sự nghiệp nhiều dấu ấn, cuộc sống của Hồng Đào cũng trải qua không ít thay đổi. Sau cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Quang Minh, nữ diễn viên hiện tập trung cho công việc và dành thời gian bên hai con gái. Dù định cư tại Mỹ trong nhiều năm, bà vẫn thường xuyên trở về Việt Nam tham gia các dự án nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ góc nhìn về tình thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn miệt mài với nghề, không ngại thử sức ở những dạng vai mới. Những chia sẻ về ngày không còn mẹ vì thế cũng phần nào cho thấy góc nhìn sâu sắc của nữ nghệ sĩ sau nhiều trải nghiệm. Với bà, thành công hay những dấu ấn trên màn ảnh không phải điều duy nhất đáng trân trọng, bởi hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những điều bình dị nhất, như vẫn còn được ở bên và gọi mẹ mỗi ngày.