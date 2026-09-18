Nghệ sĩ Hồng Đào liên tục chịu cảnh khổ cực

Mới đây, Hồng Đào đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Khổ cho nhân vật thôi chứ mình vẫn phải đẹp. Phim Lên Hương vẫn đang chiếu ngoài rạp". Chia sẻ ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi bộ phim ngoài rạp.

Câu nói của Hồng Đào được nhiều người cho rằng vừa hài hước vừa phản ánh đúng hành trình của nhân vật bà Mũi trong Lên Hương. Đây là người phụ nữ làm nghề mai táng, sống khép kín sau nhiều biến cố cuộc đời. Bà Mũi mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại chất chứa không ít tổn thương, những nỗi đau kéo dài qua nhiều năm tháng. Theo giới thiệu của ê-kíp, đây là một trong những nhân vật có số phận nhiều thăng trầm nhất mà Hồng Đào đảm nhận trong thời gian gần đây.

Hồng Đào chia sẻ.

Trong Lên Hương, Hồng Đào vào vai bà Mũi - chủ một trại hòm lâu năm. Công việc đặc biệt khiến nhân vật luôn phải đối mặt với những câu chuyện buồn của người khác, đồng thời mang trong mình nhiều ký ức không dễ quên. Không chỉ chịu áp lực từ cuộc sống mưu sinh, bà Mũi còn vướng vào những mâu thuẫn gia đình và các biến cố riêng khiến hành trình của nhân vật trở nên nhiều cảm xúc.

Chính vì vậy, khi Hồng Đào tự nhận "khổ cho nhân vật thôi", nữ nghệ sĩ đang nhắc đến số phận nhiều truân chuyên của bà Mũi. Đây cũng là dạng vai sở trường của Hồng Đào trong những năm gần đây, khi chị thường được giao những nhân vật giàu nội tâm, trải qua nhiều mất mát nhưng vẫn giữ được sự tử tế và nghị lực sống.

Lên Hương hiện cũng là một trong những dự án điện ảnh nổi bật của Hồng Đào trong năm 2026. Tính đến sáng 18/9, bộ phim đã thu về khoảng 55,98 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Một trong những điểm khiến Lên Hương nhận được sự chú ý là màn kết hợp giữa Hồng Đào và Hồng Vân. Trong phim, bà Mũi của Hồng Đào thường xuyên có những va chạm với bà Sáu Vàng do Hồng Vân thể hiện. Trên màn ảnh, hai nhân vật liên tục đối đầu nhưng ngoài đời, họ lại là đôi bạn thân gắn bó nhiều thập kỷ. Chính sự ăn ý ấy giúp những phân đoạn chung của hai nghệ sĩ trở thành điểm nhấn đáng nhớ đối với khán giả.

Hồng Đào trong Lên Hương.

Nhìn lại hành trình điện ảnh, Hồng Đào là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi duy trì sức hút ổn định ở cả truyền hình lẫn màn ảnh rộng. Từ năm 2019 đến nay, nữ nghệ sĩ góp mặt trong nhiều dự án đạt doanh thu đáng chú ý như Cua Lại Vợ Bầu (khoảng 191 tỷ đồng), Mai (khoảng 551 tỷ đồng), Linh Miêu (khoảng 87 tỷ đồng), Chị Dâu (khoảng 113 tỷ đồng), Mang Mẹ Đi Bỏ (khoảng 150 tỷ đồng) hay Cục Vàng Của Ngoại (khoảng 82 tỷ đồng).

Điểm chung trong nhiều vai diễn của Hồng Đào là hình ảnh những người phụ nữ giàu đức hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Từ các vai người mẹ, người vợ đến những nhân vật mang nỗi đau riêng, nữ nghệ sĩ luôn tạo được sự đồng cảm nhờ lối diễn xuất chân thật và tiết chế cảm xúc.

Bên cạnh Lên Hương, Hồng Đào còn góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ, Tazza 4 và Người Mẹ Xấu, đều dự kiến ra mắt trong năm 2026. Loạt dự án cho thấy nữ nghệ sĩ tiếp tục hoạt động tích cực trên màn ảnh rộng.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Từ những vai diễn hài hước trên sân khấu đến các nhân vật nhiều nước mắt trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ vẫn là gương mặt nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.