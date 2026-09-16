Nghệ sĩ Hồng Đào có thêm tin mừng ở tuổi 64

Ở tuổi 64, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn đang trải qua một giai đoạn đặc biệt trong hành trình làm nghề khi liên tục xuất hiện trong những dự án điện ảnh được khán giả quan tâm. Mới đây, nữ nghệ sĩ đón thêm tin vui khi Lên hương chính thức ghi nhận cột mốc 500.000 khán giả, tiếp tục khẳng định sức hút của bộ phim cũng như dấu ấn của nghệ sĩ Hồng Đào trên màn ảnh rộng.

Thông tin được ê-kíp Lên hương chia sẻ trong không khí tri ân khán giả, với hình ảnh nghệ sĩ Hồng Đào cùng dàn diễn viên gửi lời cảm ơn đến những người đã lựa chọn đồng hành cùng bộ phim. Thành tích này không chỉ là một con số phòng vé, mà còn là sự ghi nhận dành cho một tác phẩm lựa chọn khai thác đề tài đặc biệt về tình thân, nghề mai táng và những góc khuất trong cuộc sống.

Ở tuổi 64, Hồng Đào đón thêm tin vui khi Lên hương cán mốc 500.000 khán giả sau khi ra rạp.

Trong Lên hương, nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một người phụ nữ điều hành trại hòm với vẻ ngoài gai góc, lạnh lùng và nhiều tổn thương bị che giấu. Đây là một hình tượng khác biệt so với nhiều vai diễn trước đây của nghệ sĩ Hồng Đào khi nhân vật không được xây dựng theo hướng dịu dàng hay quen thuộc, mà mang nhiều lớp tâm lý phức tạp.

Để hóa thân vào bà Mũi, nghệ sĩ Hồng Đào không ngại thay đổi ngoại hình, xuất hiện với tạo hình khắc khổ, gương mặt nhiều dấu vết thời gian và phong thái bất cần. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng bản thân chưa bao giờ sợ xấu trên màn ảnh, bởi sự hy sinh về ngoại hình chỉ có ý nghĩa khi giúp nhân vật trở nên chân thật hơn.

Sự lựa chọn ấy tiếp tục cho thấy tinh thần làm nghề nghiêm túc của nghệ sĩ Hồng Đào. Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn tìm kiếm những nhân vật có thử thách, thay vì chỉ lặp lại những hình ảnh đã quen thuộc với khán giả.

Không ngại xuất hiện với diện mạo khắc khổ, Hồng Đào ưu tiên sự chân thật của nhân vật thay vì giữ hình ảnh đẹp trên màn ảnh.

Điểm đặc biệt của Lên hương còn nằm ở màn hội ngộ giữa nghệ sĩ Hồng Đào và NSND Hồng Vân. Ngoài đời, hai nghệ sĩ là những người bạn thân thiết hơn 40 năm, từng đồng hành từ sân khấu đến cuộc sống. Nhưng trên màn ảnh, cả hai lại trở thành những nhân vật có nhiều mâu thuẫn và đối đầu, tạo nên một trong những tuyến diễn xuất được chú ý của bộ phim.

Bên cạnh nghệ sĩ Hồng Đào, Lên hương còn quy tụ Võ Tấn Phát, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Lê Hạ Anh, Quốc Khánh cùng nhiều diễn viên khác. Bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông lựa chọn cách kể chuyện về những con người mưu sinh giữa ranh giới sinh tử, từ đó khai thác những câu chuyện về tình mẫu tử, sự tha thứ và giá trị của gia đình.

Hồng Đào đứng cùng dàn diễn viên nhiều thế hệ trong Lên hương, tác phẩm khai thác tình thân và những câu chuyện phía sau nghề mai táng.

Trước khi có cột mốc 500.000 khán giả, Lên hương đã tạo được sự chú ý tại phòng vé khi liên tục dẫn đầu doanh thu trong những ngày đầu công chiếu. Thành tích này mang đến tín hiệu tích cực cho nghệ sĩ Hồng Đào sau một thời gian dài tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh.

Không chỉ ghi dấu tại điện ảnh Việt, nghệ sĩ Hồng Đào những năm gần đây còn mở rộng hành trình nghệ thuật với các dự án quốc tế như Beef của Netflix hay Tazza 4: The Song of Beelzebub của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng những dự án nước ngoài với mình giống như một trải nghiệm nghề nghiệp để học hỏi, còn điện ảnh Việt vẫn luôn là nơi mang lại cảm giác gần gũi và đặc biệt nhất.

Những năm gần đây, Hồng Đào vừa duy trì hoạt động tại điện ảnh Việt vừa có thêm trải nghiệm với các dự án quốc tế.

Ở tuổi 64, nghệ sĩ Hồng Đào không còn đặt nặng việc phải chứng minh vị trí của bản thân. Điều nữ nghệ sĩ tìm kiếm là những vai diễn có chiều sâu, những câu chuyện khiến bản thân được khám phá thêm một góc khác trong nghề diễn.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn liên tục tìm kiếm những nhân vật khác biệt, xem mỗi vai diễn là cơ hội khám phá thêm những giới hạn mới của bản thân.

Với những tín hiệu tích cực từ Lên hương, nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục có thêm một dấu mốc đẹp trong hành trình nghệ thuật. Không chỉ là câu chuyện về doanh thu hay sự chú ý của khán giả, đây còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một nữ nghệ sĩ luôn sẵn sàng làm mới mình trước mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh.