Á hậu Giang Thái tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. ( Ảnh: Nhân vật cung cấp )

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện hưởng ứng diễn ra từ ngày 22-24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, với nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm. Chương trình giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống, phong tục của cộng đồng 54 dân tộc, tạo cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Sự tham gia của các nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật góp phần tạo thêm sức lan tỏa cho ngày hội. Thông qua vai trò biểu diễn, dẫn dắt, giao lưu và kết nối với công chúng, họ có thể đưa những câu chuyện, phong tục và giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại. Sự hiện diện của những gương mặt được công chúng quan tâm cũng góp phần thu hút người trẻ tìm hiểu và tham gia các hoạt động văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, Á hậu Giang Thái đảm nhận vai trò dẫn dắt các hoạt động. Để chuẩn bị, cô dành thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu lịch sử, phong tục và những nội dung văn hóa được giới thiệu. Giang Thái cho biết cô cảm thấy hồi hộp xen lẫn tự hào khi tham gia một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa và cộng đồng. Với cô, đây không đơn thuần là sân khấu biểu diễn mà còn là dịp để công chúng tìm hiểu những giá trị làm nên bản sắc dân tộc.

Quá trình tìm hiểu giúp Á hậu Giang Thái nhận ra nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam nằm ở sự thống nhất trong đa dạng. ( Ảnh: Nhân vật cung cấp )

“Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều mang một bản sắc riêng, nhưng khi cùng hội tụ lại, tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú và giàu cảm xúc”, cô chia sẻ.

Theo Giang Thái, nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam nằm ở sự thống nhất trong đa dạng. Mỗi dân tộc có ngôn ngữ, phong tục và di sản riêng, cùng góp phần tạo nên diện mạo chung của đất nước. Vì vậy, các giá trị văn hóa cần được nhìn nhận và trân trọng, không nên đặt trong sự so sánh hơn kém.

Bên cạnh việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và phát huy di sản dân tộc. Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập ngày càng rộng mở, người trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận các nền văn hóa khác nhau, đồng thời có thể tận dụng tri thức, công nghệ và khả năng sáng tạo để đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Từ trải nghiệm tham gia ngày hội, Giang Thái cho rằng người trẻ cần chủ động tìm hiểu lịch sử, phong tục và bản sắc của các dân tộc để hiểu hơn về cội nguồn. “Hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Ngược lại, khi hiểu và tự hào về cội nguồn của mình, chúng ta sẽ càng có thêm sự tự tin để bước ra thế giới”, cô chia sẻ.

Nữ MC cũng cho rằng việc gìn giữ văn hóa không nhất thiết bắt đầu từ những hoạt động lớn lao mà có thể xuất phát từ những việc gần gũi như tìm hiểu một phong tục, trân trọng một di sản hay chia sẻ những nét đẹp truyền thống trong đời sống thường ngày.

Á hậu Giang Thái cho rằng thế hệ trẻ cần có trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, những nét đặc sắc trong văn hóa các dân tộc có thêm không gian để được giới thiệu và kết nối với công chúng. Sự đồng hành của nghệ sĩ, cộng đồng và thế hệ trẻ cũng góp phần tạo nên những cách thức đa dạng để văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Giang Thái hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Năm 2023, cô đạt danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam. Cô cũng góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, đồng hành cùng các sự kiện hướng đến việc tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống dân tộc.