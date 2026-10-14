Nghệ sĩ Đình Toàn bất ngờ báo tin vui

Tính đến ngày 8/10/2026, chương trình đã thực hiện 855 tập, với hơn 800 câu chuyện đời thực được kể lại. Mỗi câu chuyện là một lần người khuyết tật được bước ra khỏi sự khuất lấp của hoàn cảnh, để công chúng nhìn thấy ở họ nghị lực và khát vọng được sống có giá trị.

Với những thông điệp đầy tích cực, nhân văn, Thần tài gõ cửa đã lọt vào vòng bình chọn tại hạng mục “Chương trình truyền cảm hứng” của Vietnam iContent awards 2026. Đóng vai trò ông Thần tài, đồng thời là người dẫn chương trình, Đình Toàn cho biết, anh rất vui khi nhận thông tin này.

Nam nghệ sĩ xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: “Một chương trình đi với thanh xuân của Toàn 16 năm. Nó thầm lặng như cách chúng tôi cùng nhau tạo ra những cầu nối thiết thực đến những người yếu thế trong cuộc sống".

Với anh, câu chuyện của các nhân vật chính là tấm gương về nghị lực phi thường, truyền cảm hứng cho xã hội và cho chúng ta bài học về việc trân trọng điều mình đang có. Chương trình không khai thác khiếm khuyết hay nỗi đau để tìm kiếm nước mắt. Mỗi hoàn cảnh được kể là một hành trình để khán giả nhìn thấy cách một con người đối diện với giới hạn thể chất, nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa.

Sự đồng hành của khán giả và những người hỗ trợ tạo thành một mạng lưới sẻ chia, giúp người khuyết tật cảm nhận rằng, họ không đơn độc. Một câu chuyện được kể có thể mở ra sự đồng cảm. Và sự đồng cảm có thể tiếp tục mở thêm nhiều cánh cửa khác.

Sau 16 năm, sức mạnh của Thần tài gõ cửa không chỉ nằm ở số tập phát sóng hay nguồn kinh phí hỗ trợ, mà nằm ở những câu chuyện đời thực đã chạm đến khán giả. Đó là những con người không có một cuộc sống dễ dàng nhưng vẫn chọn làm việc, yêu thương, chăm lo gia đình và tìm cách tiến về phía trước.