Nghệ sĩ đến từ 5 quốc gia tham gia Triển lãm 'Lăng kính Phương Đông'

Cắt băng khai mạc triển lãm "Lăng kính phương Đông". (Ảnh: Vương Diệm)

Triển lãm trưng bày 45 tác phẩm hội họa, đồ họa, 6 tác phẩm gốm nghệ thuật và 1 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Trong số 30 tác giả tham gia, Việt Nam có 12 họa sĩ, Philippines có 10 họa sĩ, Indonesia có 4 họa sĩ, Nepal và Thái Lan mỗi nước có 2 họa sĩ.

Lấy hình tượng lăng kính làm ý tưởng chủ đạo, triển lãm khai thác sự đa dạng trong biểu đạt nghệ thuật của các quốc gia phương Đông. Mỗi nghệ sĩ mang đến một tiếng nói sáng tạo riêng, được hình thành từ ký ức cá nhân, di sản văn hóa và trải nghiệm sống. Những khác biệt về văn hóa, tư duy và ngôn ngữ nghệ thuật cùng hiện diện, tạo nên những góc nhìn đa chiều về phương Đông trong đời sống đương đại.

Một số họa sĩ có tranh trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Vương Diệm)

Các tác phẩm tham gia triển lãm thể hiện nhiều góc nhìn về con người, thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Tiêu biểu có “Buổi sáng ở miền núi Tây Bắc” của Nguyễn Quang Huy, “Cô gái đến từ phương Đông” của Nguyễn Minh Nam (Việt Nam); “Ánh sáng linh thiêng Borobudur” của Syis Paindow, “Cú nhảy” của Maria Tiwi (Indonesia); “Thì thầm hồi sinh” của Irma F. Espinosa (Philippines); “Kết nối cảm xúc” của Roshan Pradhan (Nepal) và “Học viên múa cổ điển 1” của Paretas Hutanggura (Thái Lan)... Ở lĩnh vực gốm nghệ thuật, nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy giới thiệu loạt tác phẩm “Tiếng vọng”. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu, kỹ thuật khác nhau, từ sơn dầu, acrylic đến gốm, giấy Lokta và chất liệu tổng hợp.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Vương Diệm)

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Vương Diệm)

Loạt tác phẩm gốm của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. (Ảnh: Vương Diệm)

Một trong những nội dung được đặt ra tại triển lãm là mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong nghệ thuật châu Á. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều nghệ sĩ tìm về cội nguồn văn hóa, khám phá những biểu tượng, tư tưởng truyền thống bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại. Qua đó, truyền thống không chỉ được nhìn nhận như những giá trị cần gìn giữ mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những tìm tòi, đổi mới trong nghệ thuật.

Không hướng tới việc xác lập một bản sắc phương Đông duy nhất, “Lăng kính phương Đông” tạo không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ những cách tiếp cận khác nhau về con người, thiên nhiên, lịch sử và đời sống.

Đông đảo công chúng tham quan triển lãm. (Ảnh: Vương Diệm)

Triển lãm đón tiếp công chúng từ nay đến hết ngày 20/11/2026 tại Palm Artspace, số 188A Thảo Nguyên, Ecopark, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.