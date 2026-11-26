Tiết mục quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền” do nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni thể hiện. (Ảnh: Ban tổ chức chương trình)

Từ những bài Quan họ cổ được hệ thống hóa trong tư liệu đến cuộc giao lưu nghệ thuật với bạn bè quốc tế và dấu ấn qua bộ phim do Ấn Độ sản xuất về Quan họ “Vườn tình yêu”, ông đang theo đuổi con đường đưa vốn cổ tiếp tục được thực hành và tiếp nhận trong đời sống hôm nay.

"Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền" do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cùng những sáng tác đương đại đến với công chúng. Quy tụ 15 tiết mục, chương trình kết nối các sắc thái văn hóa vùng miền qua quan họ, xẩm, chèo, chầu văn, dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương nam và những tác phẩm đương đại, tạo nên một hành trình âm nhạc từ bắc vào nam.

Trong vai trò Tổng đạo diễn, nghệ sĩ Chu Bảo Quế tham gia xây dựng tổng thể chương trình, kết nối những loại hình nghệ thuật có đặc trưng diễn xướng khác nhau trong một không gian sân khấu hiện đại.

Dấu ấn đặc biệt của chương trình là tiết mục "Ngồi tựa mạn thuyền" qua phần thể hiện của nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ trong một tiết mục dân gian không chỉ giới thiệu một làn điệu dân ca Kinh Bắc, mà còn cho thấy khả năng tiếp cận, học hỏi và quảng bá di sản của dân tộc ở nước ngoài.

Tiết mục "Ngồi tựa mạn thuyền" của nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong phần giao lưu trên sân khấu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền", nghệ sĩ Chu Bảo Quế bày tỏ mong muốn tiếp tục quảng bá Quan họ tới bạn bè quốc tế; còn nghệ sĩ Sanchita Kulkarni chia sẻ sự trân trọng đối với vẻ đẹp biểu đạt tình cảm của loại hình dân ca này. Từ tiết mục, câu chuyện về Quan họ được mở rộng từ không gian văn hóa truyền thống đến môi trường giao lưu nghệ thuật, nơi di sản có thể được tiếp cận bằng những hình thức khác nhau, nhưng vẫn cần đặt trên nền tảng hiểu biết về giá trị và đặc trưng của nghệ thuật.

Chia sẻ về tâm huyết trong bảo tồn gìn giữ Quan họ nói riêng và di sản dân tộc nói chung, nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho biết: "Với tôi, Quan họ không đơn thuần là những câu hát, làn điệu để biểu diễn, mà là một phần hồn cốt văn hóa của dân tộc, của vùng Kinh Bắc. Trong nhiều năm gắn bó với Quan họ, tôi luôn trăn trở làm thế nào để những làn điệu cổ không chỉ nằm trong sách vở hay tư liệu, mà phải tiếp tục được hát, được người trẻ học và được công chúng yêu thích. Vì thế, tôi dành tâm huyết cho việc sưu tầm, nghiên cứu, hệ thống hóa các bài Quan họ cổ, đồng thời truyền dạy cho các học trò loại hình nghệ thuật này”.

Theo nghệ sĩ Chu Bảo Quế, không chỉ Quan họ, với các loại hình di sản dân tộc nói chung, mỗi nghệ sĩ, mỗi người làm văn hóa đều cần có trách nhiệm. Bảo tồn không phải công việc của riêng nghệ nhân hay một tổ chức nào, mà cần sự chung tay của cộng đồng, các cơ quan quản lý, nhà trường, những người làm nghệ thuật và cả công chúng. Mỗi người có thể đóng góp bằng một cách khác nhau, từ việc nghiên cứu, lưu giữ, truyền dạy đến việc đơn giản là yêu thích, tìm hiểu và trân trọng nghệ thuật truyền thống.

Điều nghệ sĩ Chu Bảo Quế mong muốn nhất là những di sản của dân tộc không chỉ được nhắc đến như những giá trị của quá khứ, mà thực sự hiện diện trong đời sống hôm nay và được thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ. Nếu những câu Quan họ vẫn được cất lên, nếu người trẻ vẫn muốn học, muốn nghe, muốn tìm hiểu và nếu di sản vẫn có chỗ đứng trong đời sống văn hóa thì đó chính là niềm vui, cũng là động lực lớn nhất đối với những người dành tâm huyết cho công việc bảo tồn như chúng tôi.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế nhận xét, chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền" cũng cho thấy một hướng tổ chức hoạt động nghệ thuật truyền thống: đưa những giá trị được hình thành qua nhiều thế hệ đến với công chúng bằng phương thức biểu diễn phù hợp, tạo sự gặp gỡ giữa các loại hình nghệ thuật, nghệ sĩ và người thưởng thức. Trong đó, vai trò của người nghệ sĩ không chỉ nằm ở việc trình diễn, mà còn ở khả năng kết nối, tổ chức và đưa di sản vào những không gian văn hóa mới.

Sinh ra và lớn lên trong không gian văn hóa Kinh Bắc, nghệ sĩ Chu Bảo Quế sớm gắn bó với những câu ca, lề lối hát Quan họ. Tình yêu với loại hình dân ca này dần trở thành động lực để ông theo đuổi con đường nghiên cứu, sưu tầm, thực hành và truyền dạy. Qua quá trình tự nghe, tự ghi chép, luyện tập và tích lũy kiến thức, ông từng bước xây dựng vốn hiểu biết về Quan họ, đặc biệt là những làn điệu cổ và cách thức diễn xướng truyền thống.

Hành trình ấy được khắc họa trong phim tài liệu "Người giữ hồn di sản", qua những hình ảnh nghệ sĩ Chu Bảo Quế nghiên cứu tư liệu, ghi chép, thực hành và truyền dạy các câu hát cho lớp trẻ. Bảo tồn di sản, với ông, không chỉ là hoạt động biểu diễn mà còn là quá trình tích lũy kiến thức, tìm hiểu nguồn gốc, hệ thống hóa vốn cổ và tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục được thực hành.

Một trong những đóng góp đáng chú ý của nghệ sĩ Chu Bảo Quế là biên soạn bộ sách "Những bài dân ca quan họ cổ" gồm 3 tập, với hơn 2.700 trang, giới thiệu và hướng dẫn lề lối hát của hàng nghìn làn điệu xưa. Công việc này góp phần tạo nguồn tư liệu phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành Quan họ, đồng thời giúp những người quan tâm có thêm cơ sở tiếp cận vốn cổ.

Trong hoạt động biểu diễn, nghệ sĩ Chu Bảo Quế dành nhiều tâm huyết cho Quan họ cổ, trong đó có hình thức hát không nhạc đệm. Cách trình diễn này đặt trọng tâm vào giọng hát, khả năng xử lý giai điệu và sự hòa quyện giữa những người hát.

Những đóng góp của nghệ sĩ Chu Bảo Quế trong sáng tác, đạo diễn, biểu diễn và truyền dạy Quan họ cổ được ghi nhận qua các danh hiệu, chứng nhận và giải thưởng, trong đó có Giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng tại Giải Cống hiến năm 2025.

Bên cạnh nghiên cứu, sưu tầm và truyền dạy, nghệ sĩ Chu Bảo Quế còn tham gia các hoạt động giới thiệu Quan họ ra ngoài phạm vi không gian văn hóa truyền thống. Một dấu ấn trong hành trình này là bộ phim "Vườn tình yêu – Prem Ki Surdhara – Love Garden" lấy cảm hứng từ cuộc đời và những cống hiến của nghệ sĩ Chu Bảo Quế đối với Quan họ. Tác phẩm giành giải The Best International Film – Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8 năm 2026.

Việc nghệ sĩ Chu Bảo Quế tham gia một dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ hành trình gắn bó với Quan họ cũng cho thấy câu chuyện di sản có thể trở thành chất liệu nghệ thuật.

Quan họ sẽ tiếp tục có sức sống khi được hát, được học, được hiểu và được trân trọng trong cộng đồng. Những nghệ sĩ dành tâm huyết cho di sản như nghệ sĩ Chu Bảo Quế góp phần lưu giữ các làn điệu cổ, đồng thời tạo cơ hội để vốn nghệ thuật ấy được tiếp nối qua những thế hệ người thực hành. Đó cũng là ý nghĩa của việc đưa di sản từ mạch nguồn truyền thống đến sân khấu đương đại: không chỉ giới thiệu những giá trị đã được hình thành, mà còn duy trì điều kiện để chúng tiếp tục sống trong đời sống văn hóa hôm nay.