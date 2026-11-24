Các nghệ sĩ trong đêm tổng duyệt chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghệ sĩ Tùng Dương

Tôi đã tham gia ở hầu hết các “concert quốc gia” rồi, không thiếu vắng ở đâu, và cũng đang rất bận rộn cho live concert cá nhân "Bay về phía mặt trời" sẽ được diễn ra sau một tháng nữa. Nhưng, khi được mời tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, tôi đã gác lại tất cả việc riêng để cống hiến cho một sứ mệnh lớn của đất nước. Mỗi cá nhân, mỗi người nghệ sĩ sẽ đóng góp vào một tập thể lớn mạnh để có thể làm nên thành công của "Muôn sắc Việt Nam".

Bản thân tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, bởi vì khi nhắc đến một quốc gia, chúng ta nghĩ ngay đến linh hồn của quốc gia đó, chính là văn hóa. Mỗi con người chúng ta được đánh giá không chỉ bằng thực lực, tài năng cá nhân mà bằng chính văn hóa của mỗi người.

Nghệ sĩ Tùng Dương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Là một nghệ sĩ, Tùng Dương luôn luôn muốn đưa yếu tố văn hóa lên hàng đầu trong tất cả các dự án âm nhạc của mình. Điều đó cho thấy rằng, ngoài sứ mệnh của một nghệ sĩ đóng góp cho quê hương đất nước, tôi nghĩ rằng mỗi nghệ sĩ đều phải hướng mình trở thành một nhà văn hóa để truyền tải, tiếp quản và gìn giữ những giá trị văn hóa. Chúng ta đặc biệt tự hào vì Việt Nam có một nền văn hóa giàu bản sắc, được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Đến ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng một chương trình như thế này, không chỉ là dấu mốc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, mà quan trọng nhất, còn là sự kết nối mọi người thông qua âm nhạc và các loại hình nghệ thuật. Các thế hệ sẽ cảm nhận rõ hơn về chiều sâu, giá trị cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa, để đất nước chúng ta bước vào những giai đoạn sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tôi hy vọng và tin chắc rằng những nghệ sĩ, ê-kíp tham gia chương trình cùng hàng nghìn con người sẽ làm nên một bản trường ca về văn hóa, giúp tất cả chúng ta cảm nhận rõ nét nhất về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ văn hóa.

Nghệ sĩ Cheng (Quang Anh)

Thực sự tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn và biết ơn khi là một nghệ sĩ trẻ, một nghệ sĩ mới mà lại được đứng chung sân khấu với các anh chị nghệ sĩ gạo cội. Đây thực sự là cảm xúc rất khó tả, bởi vì tôi không nghĩ rằng mình lại có cơ hội lớn như thế để biểu diễn trước đông đảo khán giả vào một ngày gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc. Bằng tất cả năng lực và những gì mình có, tôi sẽ cống hiến hết mình cho sân khấu khi vinh dự khi được góp mặt trong "Muôn sắc Việt Nam" — một concert mang tầm cỡ quốc gia, lại diễn ra vào một dịp rất trọng đại: Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Nghệ sĩ Cheng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tôi luôn nghĩ rằng qua biết bao thế hệ, văn hóa và bản sắc dân tộc chính là sợi dây kết nối tất cả chúng ta. Lần này, khi mang lời ca tiếng hát đến với chương trình, tôi hy vọng có thể lan tỏa, kết nối mọi người lại gần nhau hơn và đến gần hơn với văn hóa dân tộc. Với toàn bộ sức lực, tâm trí cùng khả năng của mình, tôi hy vọng có thể giúp mọi người đến gần hơn với bản sắc văn hóa Việt Nam, giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp thu hơn, đồng thời góp sức cùng tất cả các anh em nghệ sĩ để lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam. Biết đâu, là một mắt xích nhỏ bé, tôi có thể góp phần mang bản sắc Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương

Về cảm xúc của con, thực sự con thấy rất vui, háo hức và vô cùng tự hào khi dù còn nhỏ tuổi, đã có cơ hội góp tiếng hát vào một chương trình rất lớn và ý nghĩa tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô chú trong Ban tổ chức, chú Đặng Lê Minh Trí cùng các cô chú trong ê-kíp đã lựa chọn con, để con được cống hiến tiếng hát cùng các nghệ sĩ gạo cội và các anh chị nghệ sĩ tuyệt vời trong chương trình.

Nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Con mong rằng khi cất tiếng hát, các cô chú khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm mà con gửi gắm. Con cũng rất vui nếu các bạn khán giả có thể hát cùng con vì ca khúc này đã quá đỗi quen thuộc rồi.

Con mong rằng hình ảnh chương trình sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa để khán giả ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi cũng biết đến và cùng nhau hòa nhịp vào đêm diễn tối ngày 24/11, đúng như tinh thần "hòa nhịp" của chương trình