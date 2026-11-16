Nghệ sĩ Cheng gợi mở cách truyền thông sáng tạo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghệ sĩ Cheng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"

Trong bối cảnh thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thói quen tiêu dùng của giới trẻ đang thay đổi từng ngày. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người mua có thể tiếp cận hàng loạt sản phẩm, dịch vụ khác nhau.

Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi đó là không ít rủi ro về chất lượng hàng hóa, thông tin quảng cáo sai lệch hay những vướng mắc trong khâu đổi trả, bảo hành. Xuất phát từ thực tế này, Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Bộ Công Thương phát động được kỳ vọng sẽ tạo ra một diễn đàn trẻ trung, giúp người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ chủ động trang bị kiến thức pháp lý để tự bảo vệ mình.

Hiểu luật để tự bảo vệ quyền lợi khi mua sắm

Chia sẻ cảm xúc khi góp mặt tại Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Bộ Công Thương tổ chức, nghệ sĩ Cheng bày tỏ sự trân trọng và niềm vinh dự khi được đồng hành cùng một chương trình mang có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống xã hội. Theo nam nghệ sĩ, việc nâng cao nhận thức về quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề không mới nhưng luôn cấp thiết trong nhịp sống hiện đại, nhất là với nhóm khách hàng trẻ vốn có tần suất mua sắm cao và nhạy bén với các xu hướng tiêu dùng mới.

Cheng chia sẻ, việc nâng cao nhận thức về quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề không mới nhưng luôn cấp thiết trong nhịp sống hiện đại, nhất là với nhóm khách hàng trẻ vốn có tần suất mua sắm cao và nhạy bén với các xu hướng tiêu dùng mới

Đánh giá về sân chơi này, Cheng chia sẻ: "Chúng ta, nhất là người trẻ thường mua sắm rất nhiều nhưng không phải ai cũng hiểu rõ quyền lợi của mình. Thông qua Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, các bạn trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi khi mua hàng, đồng thời lan tỏa những điều tích cực đó đến gia đình, bạn bè bằng những sản phẩm truyền thông sáng tạo và cách kể chuyện gần gũi với đời thường."

Thực tế cho thấy, tâm lý ngại va chạm, ngại khiếu nại hoặc thiếu thông tin về quy trình xử lý sự cố khiến nhiều bạn trẻ thường chọn cách "cho qua" khi nhận phải sản phẩm không đúng như quảng cáo. Chính vì vậy, việc tiếp cận pháp luật thông qua một cuộc thi sáng tạo truyền thông không chỉ giúp người tham gia nắm vững các quy định cơ bản mà còn biến mỗi bạn trẻ trở thành một cầu nối truyền tải thông tin hữu ích tới những người xung quanh. Khi kiến thức tiêu dùng được kể lại bằng ngôn ngữ của chính người trẻ, rào cản về sự khô khan của các văn bản quy phạm pháp luật sẽ dần được xóa bỏ.

Khi nghệ sĩ đồng hành bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Không chỉ nhìn nhận vấn đề dưới góc độ một người hoạt động nghệ thuật, Cheng còn đặt mình vào vị trí của một người tiêu dùng trong đời sống hằng ngày. Theo nam nghệ sĩ, để hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh, mỗi cá nhân cần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm ngay từ khâu tìm hiểu thông tin sản phẩm, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chi tiền và đặc biệt là không im lặng, biết cách lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng khi gặp sự cố hay trục trặc.

Tuy nhiên, với vai trò là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất định tới công chúng, Cheng ý thức rõ rằng trách nhiệm của bản thân còn lớn hơn thế. Trong thời đại mà lời giới thiệu, đánh giá hay sự xuất hiện của người nổi tiếng gắn với một sản phẩm, một nhãn hàng có thể tác động trực tiếp tới hành vi mua sắm của nhiều người hâm mộ, sự cẩn trọng là nguyên tắc không thể thỏa hiệp.

Ý thức rõ trách nhiệm của một người nghệ sĩ, Cheng luôn đặt nguyên tắc cẩn trọng lên hàng đầu trong mọi hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm

Thẳng thắn nhìn nhận về vai trò này, Cheng chia sẻ: "Ở góc độ người nghệ sĩ, Cheng biết những lựa chọn hay sự tư vấn của mình ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định mua hàng của khán giả. Vì vậy, Cheng sẽ tìm hiểu thông tin sản phẩm thật kỹ và kiểm chứng nghiêm ngặt trước khi giới thiệu đến mọi người. Mình cần có trách nhiệm với sự tin tưởng của khán giả, đồng thời mong muốn lan tỏa kiến thức giúp các bạn trẻ tự bảo vệ quyền lợi khi mua sắm."

Quan điểm này cho thấy sự nghiêm túc của người làm nghề trước niềm tin của công chúng. Sự kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi hợp tác hay giới thiệu sản phẩm không chỉ giúp nghệ sĩ giữ gìn uy tín cá nhân mà còn góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng minh bạch, lành mạnh hơn.

Gợi mở cách truyền thông sáng tạo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Một trong những bài toán khó nhất của truyền thông chính sách và phổ biến pháp luật là làm sao để nội dung vừa bảo đảm tính chính xác, vừa đủ hấp dẫn để người xem nhớ và làm theo. Gợi mở hướng tiếp cận cho các thí sinh tham gia Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Cheng cho rằng yếu tố quan trọng nằm ở sự gần gũi và tính ứng dụng. Thay vì đi từ những khái niệm mang tính lý thuyết, các sản phẩm truyền thông nên khai thác trực diện những tình huống quen thuộc mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải.

Theo Cheng, khi đặt người xem vào một tình huống cụ thể như mua hàng gặp lỗi thì liên hệ với ai, hay muốn đổi trả sản phẩm thì cần thực hiện quy trình thế nào, thông điệp sẽ tự nhiên trở nên gần gũi. Một cách kể gần gũi, đi kèm thông tin chính xác và hướng dẫn rõ ràng sẽ giúp công chúng dễ theo dõi và áp dụng ngay vào thực tế đời sống.

Bên cạnh nội dung thực tế, hình thức thể hiện sáng tạo cũng là chìa khóa tạo nên dấu ấn riêng. Vốn được khán giả biết đến với phong cách âm nhạc pha trộn giữa nét truyền thống và hơi thở đương đại, Cheng đã chia sẻ chính kinh nghiệm làm nghề của mình như một gợi ý thú vị cho các đội thi: "Về sáng tạo âm nhạc, Cheng thường kết hợp chất liệu dân gian với thanh âm hiện đại để tạo sự mới mẻ nhưng vẫn gần gũi với người nghe. Cách làm này hoàn toàn có thể áp dụng trong truyền thông: dùng câu vè, làn điệu quen thuộc để kể câu chuyện mua sắm online hoặc truyền tải thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng qua đoạn nhạc ngắn dễ thuộc, dễ nhớ."

Từ kinh nghiệm kết hợp chất liệu dân gian với hơi thở hiện đại, Cheng gợi ý các đội thi có thể kể những câu chuyện đời thường bằng ngôn ngữ âm nhạc để lan tỏa thông điệp một cách gần gũi và sáng tạo

Từ góc nhìn của một người làm sáng tạo, nam nghệ sĩ tin rằng sức lan tỏa của một chiến dịch truyền thông không nhất thiết phải đến từ những ý tưởng quá phức tạp hay phô trương. "Đôi khi chỉ cần những tình huống rất đời thường kết hợp với cách kể chuyện thú vị cũng có thể tạo ra sức lan tỏa rất lớn", Cheng nhấn mạnh, đồng thời gửi lời chúc tới các thí sinh giữ vững sự tự tin, phát huy tối đa khả năng sáng tạo để mang đến những tác phẩm chất lượng, góp phần lan tỏa văn hóa tiêu dùng thông minh trong cộng đồng.

THÔNG TIN CUỘC THI Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” chính thức được phát động từ ngày 06/10/2026, gồm 3 Vòng chính: Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Được tổ chức trực tuyến trong 02 tuần nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức huy động sinh viên, học viên, cán bộ, người lao động và các cá nhân thuộc đơn vị tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến. Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn 03 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng cá nhân. Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi hợp lệ của các thí sinh thuộc từng đơn vị để xếp hạng, trao 01 giải thưởng tập thể cho đơn vị có kết quả cao nhất và lựa chọn từ 10 - 15 đơn vị dẫn đầu tham gia Vòng Tập huấn. Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo thành lập 01 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo quy định. Vòng Tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn và cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing. Kết thúc Vòng Tập huấn, các đội nộp hồ sơ, sản phẩm và báo cáo kết quả triển khai chiến dịch để Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết. Vòng Chung kết: Được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn. Các đội tranh tài thông qua 03 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã triển khai. Ban Giám khảo chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn các đội đạt giải theo quy định của Cuộc thi. Tham gia Vòng Sơ khảo Cuộc thi tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn.