Nghệ sĩ Cát Tường và Trung Dũng chính thức về chung một nhà sau 30 năm

Sau nhiều năm gắn bó và có không ít lần đồng hành trong công việc, Cát Tường và Trung Dũng bất ngờ tuyên bố "về chung một nhà" trong dự án mới. Cách nói của nữ nghệ sĩ nhanh chóng khiến khán giả thích thú, nhất là khi cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết và thường được công chúng ghép đôi mỗi khi xuất hiện cạnh nhau.

Trong phần giới thiệu talk show, Cát Tường và Trung Dũng cho biết họ có nhiều điểm chung ngay từ những ngày đầu bước vào nghề. Cả hai cùng quê Vĩnh Long, từng học tại trường sân khấu và đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Khoảng thời gian dài này cũng tạo nên không ít lần hai nghệ sĩ gặp gỡ, hợp tác trong các dự án khác nhau.

Cát Tường và Trung Dũng bất ngờ tuyên bố "về chung một nhà" sau hơn 30 năm quen biết, khiến khán giả thích thú với màn kết hợp mới. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, mỗi lần Cát Tường và Trung Dũng xuất hiện cùng nhau, phần bình luận thường xuất hiện những lời ghép đôi hoặc nhận xét cả hai có tướng phu thê. Những câu nói vui này dần trở thành một "đặc sản" trong cách khán giả tương tác với hai nghệ sĩ, nhất là khi cả hai luôn giữ cách trò chuyện tự nhiên và thoải mái trước công chúng.

Để đáp lại tình cảm đó, Cát Tường cho biết cô và Trung Dũng quyết định cùng xây dựng một kênh riêng, xem như "hai anh em đã về chung một nhà" theo đúng mong muốn của khán giả. Cách nói hài hước này cũng trở thành điểm nhấn ngay từ khi dự án được giới thiệu, bởi sau nhiều năm đồng hành, Cát Tường và Trung Dũng lần đầu có một không gian chung để cùng trò chuyện với khán giả.

Theo giới thiệu, chương trình mang tên Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả, được xây dựng theo dạng talk show xoay quanh những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Cả hai cùng đảm nhận vai trò dẫn dắt, đưa những câu chuyện đời thường đến khán giả bằng góc nhìn của hai nghệ sĩ đã có nhiều năm trải nghiệm trong nghề và cuộc sống.

Việc Cát Tường dùng cụm từ "về chung một nhà" sau 30 năm thân thiết vì thế càng khiến khán giả thích thú. Hai nghệ sĩ vốn có cách tương tác khá tự nhiên, thoải mái trước công chúng và từng nhiều lần được khán giả ghép đôi. Chính sự thân thiết kéo dài qua nhiều năm khiến những màn tung hứng giữa họ thường tạo cảm giác gần gũi, thay vì mang tính sắp đặt.

Dự ánTrung Dũng Cát Tường - Thật Giả khai thác những câu chuyện đời thường đang được khán giả chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Điểm thú vị của lần kết hợp này nằm ở chỗ Cát Tường và Trung Dũng không bắt đầu từ một ê-kíp mới gặp nhau, mà đã có hơn ba thập kỷ hiểu rõ cách làm nghề và cá tính của đối phương. Vì vậy, Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả có thể xem như một bước chuyển từ những lần hợp tác riêng lẻ sang một không gian chung được duy trì lâu dài hơn.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua cả diễn xuất lẫn vai trò MC. Nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên và hoạt động tại các sân khấu kịch ở TP.HCM. Sau nhiều năm xuất hiện trên màn ảnh, cô tiếp tục tạo dấu ấn ở lĩnh vực dẫn chương trình nhờ khả năng trò chuyện trực tiếp, linh hoạt và gần gũi.

Trong khi đó, Trung Dũng được biết đến nhiều hơn qua lĩnh vực diễn xuất. Nam nghệ sĩ từng tham gia các bộ phim như Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Gạo nếp gạo tẻ, Lạc giới và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Với Lạc giới, anh từng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều. Bên cạnh diễn xuất, Trung Dũng cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và dẫn chương trình.

Cát Tường và Trung Dũng có hơn 30 năm quen biết và đồng hành trong nghề. Ảnh: FBNV

Sự khác biệt về thế mạnh nghề nghiệp cũng tạo nên một điểm đáng chờ đợi cho chương trình. Cát Tường có nhiều năm đứng ở vị trí kết nối, trò chuyện với khách mời và khán giả, trong khi Trung Dũng mang đến hình ảnh của một diễn viên đã trải qua nhiều dạng vai và có góc nhìn riêng về nghề. Khi đặt hai màu sắc này trong cùng một chương trình, những cuộc trò chuyện có thể không chỉ xoay quanh câu chuyện giải trí mà còn mở rộng sang những trải nghiệm đời sống.

Sau hơn 30 năm, mối quan hệ ấy vẫn được duy trì. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trong một số dự án nghệ thuật, trong đó có Hạnh phúc bị đánh cắp, nơi họ hóa thân thành một cặp vợ chồng. Những lần hợp tác như vậy cũng góp phần khiến khán giả quen với hình ảnh Cát Tường và Trung Dũng đứng cạnh nhau.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục có thêm một dấu mốc chung khi cùng xây dựng Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả. Nếu trước đây khán giả quen với việc nhìn thấy hai nghệ sĩ xuất hiện cùng nhau trong các dự án riêng lẻ, lần này họ có một không gian chung để duy trì sự kết nối ấy.

Cụm từ "về chung một nhà" vì thế vừa là cách Cát Tường và Trung Dũng đáp lại những lời ghép đôi quen thuộc của khán giả, vừa trở thành tên gọi vui cho một chặng đường hợp tác mới. Sau hơn ba thập kỷ đồng hành trong nghề, hai nghệ sĩ có thêm một lý do để tiếp tục đứng cạnh nhau, lần này không phải trong một vai diễn mà bằng chính trải nghiệm của những người đã có nhiều năm làm nghề và sống cùng nghệ thuật.