Nghệ sĩ Cát Tường chính thức báo tin vui ở tuổi U50

Mới đây, NSƯT Cát Tường bất ngờ báo tin vui đến khán giả khi tiết lộ cô và Trung Dũng sẽ tiếp tục đồng hành trong một dự án mới mang tên Ông Mai Bà Mối. Sau những tập đầu tiên của talkshowThật & Giả nhận được sự quan tâm từ khán giả, cả hai tiếp tục thử sức với một hướng đi khác, khai thác thế mạnh và vốn sống đã tích lũy sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi U50, Cát Tường tiếp tục mở rộng các hoạt động trong hành trình làm nghề. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Cát Tường, ý tưởng thực hiện Ông Mai Bà Mối xuất phát từ chính những đề nghị của khán giả. Sau khi theo dõi talkshoư Thật & Giả, nhiều người cho rằng Cát Tường và Trung Dũng đều là những người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt Cát Tường từng có thời gian dài gắn với công việc mai mối. Vì vậy, khán giả mong muốn hai nghệ sĩ thử dùng kinh nghiệm của mình để giúp những người đang có nhu cầu tìm kiếm một nửa phù hợp.

Nếu được triển khai, Cát Tường sẽ đảm nhận vai trò "bà mối" và Trung Dũng trở thành "ông mai". Cả hai dự định không bó hẹp chương trình trong một không gian cố định mà có thể đi đến nhiều nơi để gặp gỡ, trò chuyện và kết nối những người đang tìm kiếm tình yêu. Cách làm này được kỳ vọng tạo ra màu sắc riêng thay vì đơn thuần lặp lại những format mai mối quen thuộc.

NSƯT Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục đồng hành trong dự án Ông Mai Bà Mối. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, đây cũng là lần Cát Tường trở lại rõ nét với hình ảnh "bà mối" sau một thời gian không còn đảm nhận vai trò này thường xuyên. Trước đây, nữ nghệ sĩ từng ghi dấu mạnh mẽ khi đồng hành cùng Quyền Linh trong chương trình mai mối hẹn hò. Cách dẫn tự nhiên, hài hước nhưng vẫn tinh tế và biết lắng nghe giúp Cát Tường trở thành một trong những gương mặt được nhớ đến khi nhắc tới các chương trình kết nối tình yêu.

Chính vì vậy, thông tin Cát Tường tiếp tục làm mai nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, điểm mới nằm ở người đồng hành bên cạnh cô. Nếu nữ nghệ sĩ đã có nhiều kinh nghiệm với vai trò "bà mối", Trung Dũng lại là một gương mặt mới trong lĩnh vực này. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ có hơn 30 năm quen biết và cùng hoạt động nghệ thuật vì thế có thể mang đến một màu sắc khác cho chương trình.

Trước Ông Mai Bà Mối, Cát Tường và Trung Dũng đã cùng xây dựng Thật & Giả. Đây là dự án riêng giúp cả hai có thêm không gian trò chuyện về những vấn đề đời sống, gia đình và xã hội dưới góc nhìn của những người đã trải qua nhiều năm làm nghề. Những tập đầu của Thật & Giả cũng cho thấy sự ăn ý giữa hai nghệ sĩ. Không còn xuất hiện trong những vai diễn được xây dựng theo kịch bản, Cát Tường và Trung Dũng trực tiếp chia sẻ quan điểm, kể lại những trải nghiệm và cùng khách mời bàn luận về các vấn đề gần gũi trong cuộc sống.

Sau hơn 30 năm quen biết và cùng hoạt động nghệ thuật, Thật & Giả cũng đánh dấu một không gian riêng để Cát Tường và Trung Dũng đồng hành cùng nhau trong vai trò dẫn dắt. Từ một dự án trò chuyện về đời sống, cả hai tiếp tục có thêm ý tưởng mới khi nhận được những phản hồi trực tiếp từ người xem.

Cát Tường từng ghi dấu với vai trò "bà mối" trong các chương trình kết nối tình yêu.

Với Cát Tường, việc trở lại với công việc mai mối cũng mang nhiều ý nghĩa riêng. Nữ nghệ sĩ từng cho biết cô không muốn tiếp tục công việc này vì lo "làm mai mối nhiều quá sẽ mất duyên". Tuy nhiên, trước sự yêu thích và đề nghị của khán giả, cô quyết định cùng Trung Dũng thử sức một lần nữa nhưng theo cách khác.

Ở tuổi U50, Cát Tường vẫn đang có thêm những lựa chọn mới trong hành trình làm nghề. Từ diễn xuất, dẫn chương trình đến những dự án riêng trên nền tảng số, nữ nghệ sĩ cho thấy cô không đặt mình vào một khuôn mẫu cố định. Việc Ông Mai Bà Mối xuất phát từ chính mong muốn của khán giả càng khiến dự án mang màu sắc đặc biệt.

Nếu được triển khai đúng như kế hoạch, chương trình sẽ là "đứa con chung" tiếp theo của Cát Tường và Trung Dũng sau Thật & Giả. Với kinh nghiệm của Cát Tường trong vai trò "bà mối", cùng góc nhìn mới của Trung Dũng, điều đáng chờ đợi là cả hai sẽ tạo ra một cách kết nối tình yêu như thế nào sau hơn 30 năm làm nghề.