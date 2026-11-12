Nghệ sĩ Bình Tinh lên tiếng trước tin đồn bị bắt

Ngày 12/11, nghệ sĩ cải lương Bình Tinh thu hút sự chú ý khi livestream trên mạng xã hội để phản hồi thông tin cho rằng cô bị bắt liên quan đến chất cấm. Nữ nghệ sĩ tỏ ra bức xúc, đồng thời khẳng định đây là tin đồn không đúng sự thật.

Trong buổi phát trực tiếp, khi nhắc đến thông tin mình bị bắt, Bình Tinh không giấu được sự ngạc nhiên: “Em bị bắt á, tin gì chấn động vậy, ai đồn vậy?”.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc khi những thông tin chưa được kiểm chứng liên tục xuất hiện trên mạng.

Nữ nghệ sĩ khẳng định, không có chuyện lực lượng công an đến nhà bắt giữ cô như những thông tin đang lan truyền. Cô cũng đề nghị khán giả chia sẻ phát ngôn của mình để tránh những hiểu lầm không đáng có.

“Dạ không hề có chuyện này xảy ra. Mọi người lưu lại lời nói này của Bình Tinh nha. Để mọi người chia sẻ rộng rãi dùm”, cô nói trong livestream.

Bình Tinh tiếp tục nhấn mạnh: “Em khẳng định một lần nữa chưa có một ca sĩ, nghệ sĩ nào bị bắt tại nhà em. Nếu em che giấu hay ngụy biện, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc khi những thông tin chưa được kiểm chứng liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Cô mong khán giả tỉnh táo, tìm hiểu sự việc từ những nguồn đáng tin cậy thay vì vội vàng tin vào các lời đồn đoán.

Bình Tinh tên thật là Huỳnh Ngọc Trinh, sinh năm 1981, là nghệ sĩ cải lương tuồng cổ thuộc thế hệ thứ ba của gia tộc Huỳnh Long. Cô là con gái của cố nghệ sĩ Đức Lợi và cố soạn giả Bạch Mai, trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Bén duyên với sân khấu từ năm 4 tuổi, Bình Tinh từng tham gia đoàn Đồng ấu Bạch Long. Năm 2016, cô giành ngôi Quán quân chương trình Sao nối ngôi. Đầu năm 2017, nữ nghệ sĩ khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, tiếp tục duy trì hoạt động của đoàn và góp phần gìn giữ nghề truyền thống gia đình.

Những năm qua, Bình Tinh trải qua nhiều mất mát khi lần lượt tiễn biệt cha, anh trai và nhiều người thân. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 năm 2021, mẹ cô là soạn giả Bạch Mai cùng dì, cậu và dượng đều qua đời.