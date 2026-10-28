Nghệ sĩ biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show giờ chỉ còn là 'nhạc nền'?

Nhắc đến những màn trình diễn đáng nhớ tại Victoria’s Secret Fashion Show, khán giả thường nhớ đến Rihanna, Taylor Swift hay Maroon 5, Halsey. Những mùa diễn gần đây vẫn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tên tuổi lớn chưa chắc đã tạo nên một tiết mục được nhớ đến lâu dài. Một sân khấu có thể gây chú ý ngay khi xuất hiện, nhưng để công chúng còn nhắc lại sau nhiều năm lại là chuyện khác.

Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt? Có lẽ vấn đề không nằm ở việc nghệ sĩ nổi tiếng đến đâu, mà ở khả năng tạo ra một khoảnh khắc đủ đặc biệt để khán giả nhớ đến ngay cả khi màn trình diễn đã kết thúc.

Tên tuổi lớn chưa chắc đã tạo nên khoảnh khắc biểu tượng

Danh tiếng giúp nghệ sĩ thu hút sự chú ý ngay từ đầu. Người hâm mộ mong chờ thần tượng, khán giả tò mò về tiết mục, còn truyền thông có thêm chủ đề để khai thác. Tuy nhiên, nghệ sĩ được quan tâm không đồng nghĩa với việc sẽ được nhớ đến lâu dài. Muốn tạo dấu ấn riêng, màn trình diễn cần có điều gì đó khiến khán giả nhớ đến chính sân khấu ấy, chứ không chỉ nhớ tên người biểu diễn.

Sân khấu "Diamonds" của Rihanna được đánh giá là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của nữ ca sĩ.

Những tiết mục của Rihanna và Taylor Swift tại Victoria’s Secret Fashion Show là ví dụ đáng chú ý. Năm 2012, Rihanna trình diễn siêu hit Diamonds còn Taylor Swift mang các bản hit I Knew You Were Trouble, Style và Blank Space lên sàn diễn trong 2 năm liên tiếp 2013 - 2014. Trong khi đó, Starboy của The Weeknd gắn liền với khoảnh khắc Bella Hadid xuất hiện tại show năm 2016. Sức hút của những tiết mục này không chỉ đến từ độ nổi tiếng của nghệ sĩ hay những ca khúc quen thuộc. Đó còn là sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh, bối cảnh và những chi tiết tạo nên nét riêng cho sân khấu.

Taylor Swift được Victoria's Secret Fashion Show mời biểu diễn 2 năm liên tiếp.

Một màn trình diễn đáng nhớ thường là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp với nhau: Ca khúc phù hợp, cách dàn dựng ấn tượng, thời điểm xuất hiện và sự ăn ý giữa nghệ sĩ với không gian biểu diễn. Khi những yếu tố này bổ trợ cho nhau, tiết mục không còn đơn thuần là phần biểu diễn của một ngôi sao trong chương trình thời trang, mà trở thành một khoảnh khắc có câu chuyện riêng.

The Weeknd gây chú ý nhờ màn tái ngộ tình cũ - siêu mẫu Bella Hadid.

Vì vậy, câu hỏi không hẳn là nghệ sĩ ngày nay có đủ nổi tiếng hay không. Điều khó hơn là làm thế nào để biến sức hút sẵn có thành một màn trình diễn có dấu ấn riêng, khiến khán giả muốn xem lại và tiếp tục nhắc đến sau khi sự kiện kết thúc.

Chúng ta nhớ những màn diễn cũ vì chúng hay hơn, hay vì hoài niệm?

Khi những tiết mục từ nhiều năm trước liên tục được nhắc lại, chúng ta dễ cho rằng nghệ sĩ ngày xưa trình diễn hay hơn hoặc sân khấu khi ấy hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, ký ức không lưu giữ tất cả mọi thứ một cách nguyên vẹn.

Theo thời gian, những khoảnh khắc nổi bật được chia sẻ và nhắc lại nhiều lần, trong khi các tiết mục ít gây chú ý dần biến mất khỏi cuộc thảo luận.

Thực tế, những gì chúng ta nhớ về một thời kỳ thường là những khoảnh khắc nổi bật nhất của thời kỳ đó. Các màn trình diễn cũ đã có nhiều năm để chứng minh sức sống, trong khi sân khấu mới thường bị đánh giá ngay sau khi xuất hiện. Nói cách khác, chúng ta đang so sánh những điểm sáng còn sót lại trong ký ức với một sản phẩm hiện tại vẫn còn nguyên cả ưu điểm lẫn hạn chế.

Điều này không có nghĩa những màn trình diễn cũ chỉ được yêu thích nhờ hoài niệm. Nhiều tiết mục thực sự nổi bật nhờ cách dàn dựng, khả năng kết nối với khán giả và dấu ấn riêng khó thay thế. Tuy nhiên, việc chúng được nhắc lại nhiều hơn cũng có thể đến từ quá trình chọn lọc của ký ức:

Những gì ấn tượng được giữ lại, còn phần lớn những gì bình thường dần bị quên đi.

Thời đại viral có khiến những màn diễn khó sống lâu trong ký ức?

Cách khán giả thưởng thức âm nhạc ngày nay đã thay đổi đáng kể. Một màn trình diễn có thể nhanh chóng được cắt thành nhiều video ngắn, lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra những cuộc thảo luận chỉ trong vài giờ. Người xem có thể biết đến một động tác vũ đạo, bộ trang phục hay biểu cảm gây chú ý mà không cần xem toàn bộ tiết mục.

Cách lan truyền này giúp sân khấu tiếp cận nhiều người hơn, nhưng cũng khiến sự chú ý dễ bị phân tán. Một đoạn video vài giây có thể trở nên nổi tiếng nhờ hình ảnh bắt mắt, nhưng điều đó không có nghĩa cả màn trình diễn sẽ được nhớ đến lâu dài. Viral giúp một khoảnh khắc thu hút sự chú ý ở hiện tại, còn để trở thành biểu tượng, tiết mục cần tạo được dấu ấn vẫn có ý nghĩa sau khi sự chú ý ban đầu qua đi.

Khi liên tục tiếp xúc với nội dung mới, khán giả cũng dễ chuyển sự quan tâm sang sự kiện tiếp theo. Vì vậy, một màn trình diễn không chỉ cần khiến người xem dừng lại, mà còn phải để lại điều gì đó đáng nhớ. Sân khấu có thể sở hữu nhiều hình ảnh đẹp, động tác bắt mắt nhưng vẫn chưa đủ sức gợi nhớ nếu thiếu một điểm nhấn xuyên suốt.

Dẫu vậy, sẽ là vội vàng nếu kết luận mạng xã hội khiến các màn trình diễn ngày nay khó trở thành kinh điển. Chính những nền tảng này cũng giúp khán giả tìm lại các tiết mục cũ, đưa chúng đến với thế hệ mới và kéo dài sức sống của chúng. Điều cần phân biệt là sự chú ý nhất thời không đồng nghĩa với giá trị lâu dài. Một màn trình diễn mới vẫn có thể trở thành dấu ấn của thời đại, nhưng cần thêm thời gian để chứng minh sức sống.

Sau cùng, việc tìm kiếm một “Rihanna tiếp theo” hay một “Taylor Swift tiếp theo” có lẽ không phải cách phù hợp để đánh giá những mùa diễn mới. Nghệ sĩ ngày nay không nhất thiết phải tái tạo cảm giác mà người đi trước từng mang lại. Điều đáng chờ đợi hơn là cách họ tạo nên dấu ấn riêng, phù hợp với âm nhạc, cá tính và bối cảnh văn hóa của thế hệ mình.