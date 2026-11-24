Từ lời ru của mẹ đến tiếng vọng đại ngàn của Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn

Giữa không gian yên bình của bon Đắk N’Drung, những làn điệu dân ca M'nông vẫn được cất lên mộc mạc, nhưng đầy sâu lắng. Đó là những câu hát gắn liền với cuộc sống lao động sản xuất, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và những sinh hoạt cộng đồng phong phú. Qua lời ca, người M’nông gửi gắm tình yêu quê hương, buôn làng cùng những kinh nghiệm, bài học quý báu được đúc kết từ bao đời của cha ông.

Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn nặng lòng với di sản M’nông ở Lâm Đồng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Với Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn, những câu hát ấy đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng không thể thiếu trong suốt cuộc đời. Từ thuở nhỏ, hình ảnh ông bà, cha mẹ cất tiếng hát sau những ngày dài lên nương rẫy đã thấm sâu vào tâm hồn bà. Kho tàng dân ca M’nông vô cùng phong phú, từ lời ru của bà, của mẹ, những câu hát giao duyên đến làn điệu đón khách hay hát trong các dịp lễ hội lớn của cộng đồng. Mỗi bài hát mang theo một câu chuyện, một quy tắc ứng xử, một nét đẹp nhân văn trong đời sống tinh thần, qua đó lưu giữ tiếng nói, phong tục tập quán qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh các làn điệu dân ca, bà còn nắm giữ nhiều bài chiêng cổ và sử thi M’nông truyền đời. Từ lễ mừng lúa mới, lễ cưới đến lễ cúng sức khỏe, tiếng chiêng luôn hiện diện như linh hồn không thể tách rời của cộng đồng. Nhiều năm qua, dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh, bà vẫn luôn sắp xếp thời gian, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa cơ sở. Với bà, những lời hát, bài chiêng chỉ thực sự có sức sống khi được người dân nhớ, cất lên và thực hành trong đời sống hôm nay.

Anh Triệu Văn Tuất, Trưởng bon Đắk N’Drung. Ảnh: Tuấn Kiệt

Anh Triệu Văn Tuất, Trưởng bon Đắk N’Drung chia sẻ: "Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn là người am hiểu sâu sắc sử thi, dân ca, cồng chiêng và luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa tại địa phương. Bon làng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, qua đó lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về bản sắc truyền thống đến đông đảo người dân trong cộng đồng."

Để hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số theo các định hướng chiến lược quốc gia, việc phát huy vai trò của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là hạt nhân nòng cốt tại cơ sở mang ý nghĩa quyết định. Những hoạt động văn hóa cộng đồng này không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào mà còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn tích cực tham gia truyền dạy đánh chiêng, góp phần gìn giữ nghệ thuật trình diễn cồng chiêng M’nông. Ảnh: Tuấn Kiệt

Am hiểu các loại nhạc cụ và phong tục của dân tộc, Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ tại địa phương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn và khơi dậy ý thức tự lực cho thế hệ trẻ

Trăn trở trước nguy cơ nhiều làn điệu dân ca, bài chiêng cổ và phong tục đẹp có thể bị mai một theo năm tháng nếu thế hệ trẻ không tiếp tục học hỏi, Nghệ nhân Thị Py Ơn đã dành nhiều tâm huyết mở lớp hướng dẫn con cháu trong bon. Công tác bảo tồn di sản văn hóa không chỉ nằm trên những trang sách mà được hiện thực hóa qua từng buổi sinh hoạt giản dị vào mỗi tối tại nhà văn hóa bon.

Tại đây, bà tận tình cầm tay chỉ nhịp chiêng, nắn nót từng câu hát và giảng giải ý nghĩa sâu xa đằng sau mỗi âm vang truyền thống. Em Thị Vy, học viên tại lớp truyền dạy, hào hứng bày tỏ: "Con được nghệ nhân dạy các bài 'Thần rừng', 'Chào xuân' và 'Đón khách'. Con cảm thấy rất vui và tự hào, đồng thời mong muốn sẽ học hỏi thật tốt để sau này có cơ hội đi biểu diễn, giới thiệu văn hóa độc đáo của dân tộc M’nông với nhiều người hơn nữa."

Với niềm đam mê và sự nhiệt huyết, Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn là thành viên tích cực trong đội văn nghệ truyền thống của bon. Ảnh: Tuấn Kiệt

Không chỉ các em nhỏ, nhiều người lớn trong bon như chị Thị Hợi cũng đã tự tin đánh thành thạo 3 bài chiêng cơ bản, chỉ sau một thời gian ngắn được nghệ nhân hướng dẫn tận tình.

Những mô hình truyền dạy dân gian như thế này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc gìn giữ di sản, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu văn hóa xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030.

Tiếp nối mạch nguồn di sản giữa đại ngàn Lâm Đồng

Để tiếng chiêng và lời dân ca M’nông không chỉ ngân vang trong phạm vi bon làng mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền xã Đức An đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Ông Lưu Quang Biên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức An (Lâm Đồng) cho biết, xã là nơi cư trú lâu đời của đồng bào M’nông bản địa, sở hữu kho tàng văn hóa phong phú với cồng chiêng, sử thi Ót N’drông và nhiều giá trị truyền thống đặc sắc. Trong bức tranh chung đó, các nghệ nhân đóng vai trò là "rường cột", là nhân tố quyết định trong việc lưu giữ và trao truyền di sản.

Ông Lưu Quang Biên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức An. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, đưa các giá trị văn hóa M’nông vào trường học, đồng thời tạo cơ chế, điều kiện tốt nhất để các nghệ nhân phát huy tối đa vai trò truyền dạy cho thế hệ trẻ. Điều này hoàn toàn đồng bộ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn liền với các mô hình bảo tồn văn hóa, phát triển sinh kế và xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương chú trọng triển khai đa dạng trên các ấn phẩm báo chí, truyền thông số. Qua đó, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và giữ gìn bản sắc bền vững.

Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn truyền dạy những làn điệu dân ca và vun đắp tình yêu văn hóa truyền thống cho con cháu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Với tinh thần trách nhiệm của một người giữ lửa, Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn tâm niệm: "Tôi luôn nghĩ những gì thuộc về văn hóa dân tộc thì mình phải có trách nhiệm giữ lấy. Còn sức khỏe ngày nào, tôi còn cố gắng chỉ dạy cho con cháu ngày đó, để các thế hệ sau luôn ghi nhớ tiếng nói, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình."

Những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết của Nghệ nhân Ưu tú Thị Py Ơn cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương không chỉ góp phần thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng vững chắc.

Khi những bậc cao niên vẫn ngày đêm say mê truyền dạy và thế hệ trẻ hào hứng lắng nghe, học hỏi, mạch nguồn văn hóa M’nông giữa đại ngàn Lâm Đồng sẽ tiếp tục chảy mãi, kết nối quá khứ với hiện tại bằng tình yêu, trách nhiệm và niềm tự hào sâu sắc về cội nguồn dân tộc.