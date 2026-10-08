Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình tâm huyết giữ nghề gốm Kim Lan
Làng gốm cổ Kim Lan từ lâu được biết đến với nghề làm gốm truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nghề gốm nơi đây cũng từng đứng trước không ít thay đổi. Với mong muốn gìn giữ nghề truyền thống của quê hương, nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình đã dành nhiều tâm huyết để duy trì, sáng tạo và phát triển những sản phẩm gốm Kim Lan.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghe-nhan-uu-tu-dao-viet-binh-tam-huyet-giu-nghe-gom-kim-lan-421440.htm