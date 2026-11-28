Điều gì đã nuôi dưỡng tình yêu đối với nghề làm phù điêu trong anh?

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy: Tôi may mắn được tiếp nối nghề làm phù điêu từ ông ngoại và bố. Ông ngoại là người truyền cảm hứng, còn bố tôi trực tiếp dìu dắt những bước đầu tiên.

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy.

Trước khi kết hôn với mẹ tôi, bố từng là học trò của ông ngoại. Theo những câu chuyện trong gia đình, bố học nghề rất nhanh. Có họa tiết hôm trước vừa được ông truyền dạy, hôm sau bố đã có thể hướng dẫn lại cho các bạn cùng học. Những câu chuyện ấy cùng hình ảnh người thân miệt mài làm việc đã bồi đắp tình yêu nghề trong tôi.

Ngày nhỏ đi chăn trâu, tôi thường lấy đất sét nặn hình con vật, linh thú. Những lần theo bà, theo mẹ đi lễ chùa, tôi say mê ngắm tượng, hoa văn rồi về tập nặn, tập vẽ. Khi ấy chỉ thấy thích, muốn làm cho giống, chưa nghĩ sau này sẽ gắn bó lâu dài.

Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu theo bố học nghề. Buổi sáng đi học, buổi chiều theo bố và anh đến các công trình, làm quen với việc đắp nổi họa tiết, hoa văn, linh vật. Càng học, tôi càng hiểu phía sau mỗi tác phẩm đẹp là sự kiên trì, kinh nghiệm và tâm huyết của người thợ.

Trong nhiều đề tài tạo tác, vì sao anh lại tập trung vào hình tượng rồng?

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy: Khoảng 20 tuổi, tôi đã tự tay đắp, vẽ những họa tiết đòi hỏi sự công phu như long lân hội tụ ở đao đình, lưỡng long chầu nhật trên đỉnh nóc. Mỗi lần thực hiện, tôi lại có thêm cơ hội để tìm hiểu, khám phá.

Rồng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam, gắn với truyền thuyết “con Rồng cháu Tiên”, cùng ước vọng thiên nhiên mưa thuận gió hòa và là một trong tứ linh “Long, Lân, Quy, Phượng”. Vì thế, hình tượng rồng luôn mang lại cho tôi cảm hứng sáng tạo.

Hình tượng rồng tại đền thờ Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế do Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy và cộng sự thi công.

Điều hấp dẫn là làm sao từ những đường nét, hình khối có thể gợi được vẻ uy nghi, linh thiêng mà vẫn mềm mại, sống động. Cùng là hình tượng rồng nhưng ở mỗi công trình lại có yêu cầu thể hiện khác nhau. Đó vừa là cảm hứng, vừa là thử thách đối với mỗi người thợ.

Theo anh, điều gì quyết định “cái hồn” của một tác phẩm phù điêu rồng?

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy: Đó là sự hài hòa giữa hình thức thể hiện với tinh thần của công trình. Từng chi tiết phải được cân nhắc trong tổng thể, từ dáng thế, tỷ lệ đến sự kết nối với những họa tiết xung quanh. Một chi tiết đứng riêng có thể đẹp nhưng đặt vào tổng thể của công trình thì chưa chắc đã phù hợp.

"Mỗi công trình có đặc điểm, yêu cầu riêng. Kinh nghiệm từ những công việc trước rất quý nhưng không thể áp dụng y nguyên cho những công trình sau. Có chi tiết nhìn qua tưởng đơn giản, khi bắt tay thực hiện mới thấy hết sự tinh tế trong cách tạo hình của người xưa. Bởi vậy, mỗi công trình lại cho tôi thêm sự hiểu biết về nghệ thuật tạo tác hình rồng từ những bậc tiền bối đi trước" - Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy.

Cái khó là làm cho tác phẩm có sức sống trường tồn theo thời gian. Người thợ phải tinh tế quan sát, cân nhắc và chăm chút từng đường nét.

Ở các công trình văn hóa, tâm linh, tác phẩm còn phải gợi được sự tôn kính. Bởi vậy, khéo tay là cần thiết nhưng chưa đủ. Người thợ phải hiểu ý nghĩa của hình tượng và không gian mà tác phẩm hiện diện để lựa chọn cách thể hiện phù hợp.

Tác phẩm nào khiến anh đặc biệt tâm huyết, tự hào?

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy: Mỗi tác phẩm đều gắn với những kỷ niệm riêng. Tôi rất tâm huyết với việc chế tác và lắp đặt hai lan can cầu thang được trang trí bằng hình tượng rồng thời Lý của Việt Nam (kích thước dài 6 m, cao 1,75 m, rộng 0,35 m) nằm trong Dự án K-Vietnam Valley tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc - địa phương kết nghĩa với phường Từ Sơn.

Hai lan can cầu thang trang trí hình rồng đặt tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc.

Ngày 8/10/2026, huyện Bonghwa đã có văn bản nghiệm thu và phê duyệt hạng mục, ghi nhận kết cấu chắc chắn, vẻ đẹp kiến trúc nổi bật, giá trị nghệ thuật cao và mức độ hoàn thiện kỹ thuật tốt. Với tôi, niềm vui không chỉ là hoàn thành tác phẩm đáp ứng yêu cầu khắt khe mà còn là đưa hình tượng rồng thời Lý đến với bạn bè Hàn Quốc, góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Quá trình tạo tác rồng tại những công trình văn hóa, tâm linh đã đem lại cho anh trải nghiệm gì?

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy: Tôi có cơ hội tham gia vẽ mẫu, phục dựng, thi công họa tiết trang trí tại nhiều công trình văn hóa, tâm linh trong cả nước. Có thể kể đến việc tham gia tu bổ một số di tích trên địa bàn thành phố như đền Đô, chùa Dâu hay tại một số di tích ngoài thành phố, như đền Thạch Đà, chùa Linh Khánh, chùa Gia Thụy (Hà Nội); vẽ mẫu, tạo dựng họa tiết trang trí tại Thiền viện chùa Hộ Quốc ở đảo Phú Quốc (An Giang). Hiện nay, chúng tôi đang tập trung thi công tại di tích chùa Am Vãi, xã Nam Dương, nơi có địa hình núi cao, hiểm trở.

Mỗi công trình có đặc điểm, yêu cầu riêng. Kinh nghiệm từ những công việc trước rất quý nhưng không thể áp dụng y nguyên cho những công trình sau. Có chi tiết nhìn qua tưởng đơn giản, khi bắt tay thực hiện mới thấy hết sự tinh tế trong cách tạo hình của người xưa. Bởi vậy, mỗi công trình lại cho tôi thêm sự hiểu biết về nghệ thuật tạo tác hình rồng từ những bậc tiền bối đi trước.

Vậy làm thế nào để vừa tạo tác được những hoa văn, hình tượng có hồn, vừa gìn giữ được nét đặc trưng của từng di tích?

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy: Tôi luôn tự nhắc mình phải tìm hiểu trước khi bắt tay vào làm. Mỗi công trình có đặc trưng lịch sử, văn hóa riêng. Mỗi hoa văn, cấu kiện đều cần được xem xét trong không gian chung. Không thể chỉ dựa vào trí nhớ, kinh nghiệm rồi làm theo thói quen hoặc sở thích cá nhân.

Tôi vẫn dành thời gian học hỏi từ những nhà nghiên cứu di sản văn hóa cùng những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ thuật, điêu khắc. Những kiến thức ấy giúp tôi có thêm cơ sở tìm hiểu họa tiết, lựa chọn cách thể hiện và nhìn lại công việc của mình để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Tác phẩm “Long lân hội tụ” tại di tích lịch sử đình Ngô Xá, xã Tân Yên do Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy trực tiếp thực hiện.

Cha ông đã sử dụng nhiều chất liệu, kỹ thuật để tạo nên những hình tượng rồng giàu giá trị nghệ thuật. Người làm nghề tạo tác hôm nay cần trân trọng, tìm hiểu cách làm ấy. Khi lựa chọn phương pháp, vật liệu, tôi quan tâm đến chất lượng và việc gìn giữ tối đa giá trị gốc, không làm mất đi đặc trưng của công trình.

Theo tôi, sáng tạo không có nghĩa là làm khác đi bằng mọi giá mà còn là vận dụng kiến thức, kỹ năng để thể hiện đúng tinh thần của họa tiết. Càng làm lâu, tôi càng thấy việc học nghề không thể dừng lại ở một vài công trình mà phải luôn được duy trì thường xuyên.

Được biết, hiện anh là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tu bổ, tôn tạo và xây dựng Duy Linh, nơi đã đào tạo, nâng cao tay nghề cho hàng trăm lao động. Vậy, anh mong muốn gửi gắm điều gì ở những người kế nghiệp?

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Đình Duy: Được ông, bố và các thầy truyền dạy, tôi luôn nghĩ mình có trách nhiệm phải hun đúc, tiếp nối nghề này. Học trò đến với tôi có người ở tại địa phương, có người từ các tỉnh, thành phố khác. Một số anh em sau thời gian học tập, làm việc đã mở cơ sở riêng, tiếp tục gắn bó với nghề. Đó là niềm vui của người truyền dạy.

Truyền nghề không chỉ là hướng dẫn cách đắp một đầu rồng hay hoàn thiện một hoa văn mà còn là bồi đắp sự cẩn trọng, trách nhiệm đối với công trình. Tôi mong các em hiểu vì sao họa tiết được thể hiện như vậy, phù hợp với không gian nào, thay vì chỉ ghi nhớ thao tác để làm theo.

Người trẻ muốn theo nghề cần kiên trì học hỏi, không ngại sửa những chỗ làm chưa tốt. Cùng với rèn kỹ năng là tìm hiểu, tích lũy kiến thức lịch sử, văn hóa. Có thêm những người hiểu nghề, yêu nghề và làm nghề có trách nhiệm thì kinh nghiệm, giá trị cha ông để lại mới tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Với tôi, được làm nghề và truyền nghề là niềm hạnh phúc. Tôi mong mỗi tác phẩm không chỉ làm đẹp cho công trình mà còn giúp người xem cảm nhận, trân trọng hơn vẻ đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Trân trọng cảm ơn anh!