Ngay sau phần diễu hành, CLB nghệ thuật truyền thống phường Thanh Xuân, biểu diễn phục vụ cộng đồng tại khu vực không gian nghệ thuật sân khấu ở ngã tư phố Hàng Khay. Ảnh: Vi Giáng

Một trong những nghệ nhân tham gia biểu diễn tại chương trình là Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung (CLB dân ca làng Mọc - Quan Nhân). Cô Dung gắn bó với nghệ thuật hát Xẩm được 60 năm, trong đó có khoảng gần 30 năm trực tiếp đưa nghệ thuật Xẩm từ cái nôi làng Mọc Quan Nhân vào giảng dạy tại các câu lạc bộ, khu dân cư cho nhiều thế hệ học sinh, đặc biệt là các em thiếu nhi.

“Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước dành cho di sản dân tộc và nghệ nhân. Tôi mong muốn tiếp tục đào tạo thế hệ trẻ để giữ lửa và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc giữa bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại du nhập, để các cháu thêm yêu và tự hào về nét đẹp văn hóa quê hương Việt Nam”, Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung chia sẻ.

Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung (phải) có 60 năm gắn bó với nghệ thuật Xẩm. Ảnh: Vi Giáng

Là thành viên của Đội Sênh tiền Đông Trấn Bạch Mã, bà Phan Thị Thắng và các thành viên đã có mặt tại hồ Gươm từ sớm. Bà ấn tượng với những sắc màu rực rỡ từ cờ, hoa, trang phục,... và đặc biệt là không khí sôi động của một ngày hội lớn.

“Chúng tôi vừa hạnh phúc, vừa tự hào khi tham gia biểu diễn ngày hôm nay. Khi từng nhịp sênh vang lên phục vụ đoàn rước, mỗi thành viên đều thấy rõ trách nhiệm và niềm vinh dự của thế hệ đi trước trong việc góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống của Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung. Hơn hết, chúng tôi mong mỏi thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối và duy trì ngày hội văn hóa này để bản sắc quê hương luôn được gìn giữ và phát triển bền lâu", bà Phan Thị Thắng cho biết.

Đội Sênh tiền Đông Trấn Bạch Mã. Ảnh: Hồng Giang

Dù đã 72 tuổi nhưng những bước chân của ông Nguyễn Văn Lộ (72 tuổi, đoàn thực hành di sản thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc, Hà Nội) vẫn thoăn thoắt. Niềm vui thường trực trên gương mặt, ông cho biết, bản thân rất tự hào khi nghi lễ truyền thống Kéo Mỏ của hội làng Xuân Lai được trình diễn tại sự kiện và nhận được sự đón nhận, quan tâm của cộng đồng.

“Tham gia buổi lễ hôm nay, tôi thấy sự chuẩn bị của thành phố dành cho chương trình rất công phu và chuyên nghiệp. Tôi ấn tượng việc rất nhiều bạn trẻ chăm chú theo dõi, chụp ảnh và lan tỏa trên các kênh mạng xã hội để nét đẹp văn hóa địa phương đến gần hơn với cộng đồng, góp phần giữ gìn cội nguồn dân tộc. Tôi mong rằng, chúng ta sẽ có thêm nhiều chương trình hấp dẫn như này, để người dân, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của văn hóa Việt Nam”, ông Lộ bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Lộ (đứng bên phải) hào hứng tham gia ngày hội. Ảnh: Vi Giáng

Là thành viên của đoàn diễu hành xã Bát Tràng thực hành tín ngưỡng thờ Tứ bất tử, anh Trần Văn Mạnh chia sẻ, đoàn có khoảng 60 người, luyện tập hăng say trong 3 ngày qua, ai cũng nỗ lực để mang đến một tổng thể chương trình thành công.

“Tôi hy vọng rằng không chỉ ngày Văn hóa và mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta đều có thể đóng góp công sức, trí tuệ của mình để xây dựng quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc”, anh Trần Văn Mạnh nói.

Các thành viên của đoàn diễu hành xã Bát Tràng. Ảnh: Hồng Giang

Cùng đoàn biểu diễn của anh Mạnh, ông Chử Văn Trường cho biết, từ khi biết mình được tham gia biểu diễn chương trình, ngày nào ông cũng tập luyện các động tác nâng, đỡ kiệu, bước đi như nào để tạo sự trang trọng, thành kính.

"Tôi và các thành viên đều mang theo niềm tự hào sâu sắc về cội nguồn. Từ các bậc cao niên đến lớp thanh thiếu niên, mỗi bước chân trong dòng người đều gửi gắm lòng thành kính tri ân Đức Thánh Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa, biểu tượng của đạo hiếu, tình yêu son sắt và tinh thần vươn lên từ lao động, nghĩa tình.

Với chúng tôi, khoác lên mình trang phục truyền thống và hòa mình vào đoàn diễu hành không chỉ là cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt hay bình an, hạnh phúc, mà còn là cách để thế hệ hôm nay tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân gian, gắn kết cộng đồng và trao truyền nét đẹp tín ngưỡng quê hương cho con cháu hôm nay và mai sau. Tôi cũng mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục học hỏi, giữ gìn và phát huy những bản sắc của quê hương, đất nước”, ông Trường bày tỏ.