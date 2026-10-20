Nghệ nhân Jrai xã Ia Ly giới thiệu văn hóa truyền thống tại chương trình Cồng chiêng cuối tuần

Lịch sử dân tộc không chỉ được viết nên bởi những trang biên niên sử hào hùng hay những vần thơ rực lửa, mà còn được lưu giữ sống động qua ngôn ngữ của hội họa và nhiếp ảnh. Từ nét cọ tinh tế của hội họa đến những khoảnh khắc bấm máy lịch sử của nhiếp ảnh, hình tượng người phụ nữ Việt Nam hiện lên qua từng thời kỳ vừa mang nét dịu dàng, đằm thắm truyền thống, vừa tỏa sáng bản lĩnh kiên cường của thời đại.