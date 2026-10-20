Nghệ nhân Jrai xã Ia Ly giới thiệu văn hóa truyền thống tại chương trình Cồng chiêng cuối tuần
Hơn 40 nghệ nhân Jrai đến từ xã Ia Ly mang đến chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” những tiết mục cồng chiêng, dân ca cùng các hoạt động giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực truyền thống, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa cộng đồng đến người dân và du khách.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nghe-nhan-jrai-xa-ia-ly-gioi-thieu-van-hoa-truyen-thong-tai-chuong-trinh-cong-chieng-cuoi-tuan-post602375.html