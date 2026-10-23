Nghệ nhân H'Yông trao truyền nhịp chiêng cho thế hệ trẻ

Mong ước lớn nhất của nghệ nhân H’Yông là có thể truyền dạy lại cách đánh cồng chiêng cho nhiều bạn trẻ

Gieo tình yêu cồng chiêng cho các bạn trẻ

Với nghệ nhân H’Yông ở bon Bu Sop (phường Đông Gia Nghĩa), tiếng cồng chiêng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Gắn bó với những thanh âm quen thuộc của buôn làng từ thuở nhỏ, đến nay, dù tuổi đã cao, bà vẫn dành tâm huyết truyền dạy những gì mình biết cho thế hệ trẻ.

Tại Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Ơn, những buổi học cồng chiêng có sự hướng dẫn của nghệ nhân H’Yông và các nghệ nhân khác đã giúp học sinh làm quen với từng chiếc chiêng, cách cầm dùi, giữ nhịp và phối hợp với nhau. Em H’Trúc, học sinh lớp 8B cho biết: “Ban đầu, em thấy học đánh cồng chiêng hơi khó vì phải nhớ nhịp và phối hợp với các bạn. Nhưng được nghệ nhân H’Yông hướng dẫn từng chút một, em dần làm quen và thấy rất thích. Qua những buổi học, em hiểu thêm về văn hóa truyền thống và muốn học tốt hơn để có thể đánh chiêng cùng mọi người”.

Không chỉ thu hút học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ, các lớp học còn có nhiều học sinh thuộc những dân tộc khác tự nguyện tham gia. Sự hào hứng của các em cho thấy sức hấp dẫn của cồng chiêng khi được tiếp cận bằng hình thức gần gũi, sinh động, gắn với trải nghiệm thực tế thay vì chỉ được giới thiệu qua sách vở.

Nghệ nhân H’Yông đam mê đánh cồng chiêng từ những ngày còn trẻ

Ông Lê Hữu Vọng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Ơn cho biết, nhà trường có đông học sinh dân tộc thiểu số nên hằng năm đều tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu, thực hành và hình thành tình yêu đối với di sản văn hóa của cộng đồng. Sự hỗ trợ của nghệ nhân H’Yông cùng các nghệ nhân tại các bon giúp nhà trường thuận lợi hơn trong tổ chức hoạt động truyền dạy. “Thông qua các hoạt động này, nhà trường mong muốn học sinh không chỉ biết về văn hóa truyền thống mà còn biết trân trọng, yêu quý và có ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị ấy”, ông Vọng chia sẻ.

Để giá trị văn hóa được tiếp nối

Với nghệ nhân H’Yông, tình yêu cồng chiêng còn là trách nhiệm gìn giữ và trao truyền di sản. Bên cạnh hướng dẫn học sinh tại các trường học, bà còn trực tiếp truyền dạy cho lớp trẻ trong các bon làng và tích cực tham gia hoạt động văn hóa ở địa phương. Với vốn kiến thức, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm gắn bó với cồng chiêng, bà giúp thế hệ trẻ hiểu, biết thực hành và nâng cao ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân H’Yông luôn sẵn sàng, nhiệt tình hỗ trợ các nhà trường trong truyền dạy cồng chiêng cho học sinh

Bên cạnh cồng chiêng, nghệ nhân H’Yông còn chia sẻ kiến thức về đan lát, thổ cẩm, các điệu dân ca và những nét sinh hoạt truyền thống khác. Với bà, mỗi lần hướng dẫn lớp trẻ cũng là một dịp để những giá trị văn hóa được tiếp nối, thay vì chỉ lưu giữ trong ký ức của những người lớn tuổi. “Tôi chỉ mong mình còn sức khỏe thì còn cố gắng truyền dạy cho các cháu. Tôi sợ sau này lớp nghệ nhân lớn tuổi, lớp trẻ không biết đánh chiêng, không còn mặn mà với văn hóa truyền thống thì những giá trị cha ông để lại sẽ dần mai một. Thấy các cháu ham học, biết đánh chiêng và yêu văn hóa dân tộc mình, tôi vui lắm. Mình biết đến đâu thì cố gắng truyền lại đến đó, để tiếng chiêng còn vang trong bon làng”, nghệ nhân H’Yông chia sẻ.

Từ tâm huyết của nghệ nhân H’Yông có thể thấy, bảo tồn di sản không dừng lại ở việc lưu giữ những chiếc chiêng hay tái hiện các tiết mục trong dịp lễ hội, mà quan trọng hơn là trao truyền để các thế hệ tiếp nối. Hiện tại, bà vẫn miệt mài với công việc đã chọn, mong muốn ngày càng có nhiều người trẻ biết đánh chiêng, hiểu và yêu văn hóa dân tộc, từ đó tự nguyện gìn giữ di sản. Với sự chung tay của nghệ nhân, nhà trường, gia đình và cộng đồng, tiếng chiêng sẽ tiếp tục ngân vang trong các bon làng hôm nay và mai sau.