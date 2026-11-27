Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân là những nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026–2035. Trong đó, đội ngũ nghệ nhân, người có uy tín tại cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Chương trình MTQG khi là trung tâm kết nối, vận động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung đưa chính sách, pháp luật đến gần người dân và gắn với phát triển bền vững.

Tại buôn Buôr, xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng), người có uy tín - Nghệ nhân Ưu tú Y Sim Êban (người Ê Đê) không chỉ bền bỉ nối mạch nguồn văn hóa người Ê Đê qua các thế hệ mà còn là cầu nối giữa chính quyền với người dân.

Trao truyền thanh âm di sản, gắn kết cộng đồng Ê Đê

Chiều xuống, khi công việc thường ngày tạm gác lại, ông Y Sim Êban cùng các thành viên đội cồng chiêng buôn Buôr lại tập hợp bên những nhạc cụ truyền thống. Sau hiệu lệnh, những thanh âm trầm hùng, rộn ràng nối tiếp nhau, ngân vang giữa buôn làng.

Với người Ê Đê, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ biểu diễn mà còn gắn bó với các nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng và đời sống tinh thần. Trao đổi với VietNamNet, nghệ nhân Y Sim Êban chia sẻ 1 bộ chiêng truyền thống có 11 chiếc. Trong các dịp giao lưu hoặc khi không đủ người tham gia, bà con có thể sử dụng bộ 7 chiếc, gồm 1 chiêng núm và 6 chiêng bằng.

Điểm đặc sắc trong nghệ thuật diễn tấu của người Ê Đê là kỹ thuật đánh chiêng úp. Mỗi người đảm nhận một nhịp điệu riêng, đòi hỏi sự tập trung và phối hợp nhịp nhàng để tạo nên bản hòa âm thống nhất.

Sinh ra và lớn lên trong không gian văn hóa truyền thống ở buôn Buôr, từ nhỏ, ông Y Sim Êban đã say mê tiếng chiêng, trống trong các lễ hội. Ông tìm đến các bậc cao niên học hỏi, từng bước làm chủ những bài chiêng cổ và am hiểu phong tục của dân tộc mình.

Ngoài cồng chiêng, ông còn biết chơi đàn gung, mbuốt và chế tác nhạc cụ từ vật liệu tự nhiên. Ông cũng thường được mời tham gia các lễ cúng để tư vấn, hướng dẫn thực hiện nghi thức truyền thống.

Năm 2015, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian. Với mong muốn di sản không bị mai một, ông dành thời gian truyền dạy cách đánh chiêng, hướng dẫn từng nhịp điệu và giúp lớp trẻ hiểu ý nghĩa của các bài chiêng.

"Nhiều thanh niên trong buôn đã tìm đến mình học làm nhạc cụ để phục vụ sinh hoạt văn hóa, vừa góp phần hiểu và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Tôi rất mừng nên sẵn sàng chia sẻ", ông Y Sim Êban bày tỏ.

Đội cồng chiêng người Ê Đê ở buôn Buôr, xã Cư Jút. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Y Klô Bya, Phó trưởng buôn Buôr, cho biết địa bàn hiện có khoảng 525 hộ dân, trong đó hơn 95% là đồng bào Ê Đê. Người dân vẫn gìn giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng như nhà dài, ghế K’pan, chiêng ché, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tiếng sáo và các phong tục truyền thống.

Được thành lập từ năm 2000, đội cồng chiêng buôn Buôr quy tụ những người yêu văn hóa truyền thống, cùng luyện tập, biểu diễn trong các dịp lễ mừng lúa mới, cúng bến nước, lễ cưới, mừng nhà mới và những sự kiện quan trọng của cộng đồng.

“Được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước trong bảo tồn văn hóa truyền thống đã tạo động lực để nghệ nhân và người dân tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của cha ông”, ông Y Klô Bya chia sẻ.

Phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Cư Jút, cho biết địa phương hiện có 4 Nghệ nhân Ưu tú, gồm Y Sim Êban, Y Ghong Êban, Y Rít Êban và H’Đá Êya. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đội ngũ người có uy tín phối hợp với lực lượng cơ sở vận động người dân chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự. Điển hình là nghệ nhân Y Sim Êban ở buôn Buôr.

Theo ông Ngô Quốc Phong, bên cạnh việc gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc, ông Y Sim Êban còn tích cực phối hợp với tổ hòa giải giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng. Nhờ am hiểu phong tục, tập quán và được bà con tin tưởng, ông thường đến tận nhà tìm hiểu sự việc, lắng nghe các bên, kiên trì phân tích, vận động để hóa giải bất đồng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và vận động mọi người chấp hành pháp luật.

Ông còn phối hợp với chính quyền, cán bộ cơ sở tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, vận động bà con phát huy phong tục tốt đẹp, từng bước loại bỏ những tập quán không còn phù hợp. Theo ông Phong, nhờ lợi thế đó, công tác tuyên truyền, vận động dễ tạo đồng thuận, giúp người dân tiếp nhận và thực hiện các quy định pháp luật.

Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Buôr mang dáng dấp nhà dài truyền thống của đồng bào Ê Đê. Ảnh: Xuân Ngọc

Thời gian qua, UBND xã Cư Jút đã ban hành kế hoạch 165-KH-UBND ngày 29/5/2026triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2035” thuộc Chương trình MTQG.

Trong đó, giai đoạn 2026–2030, địa phương phấn đấu 100% thôn, bon, buôn có ít nhất một hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên; 70% người dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin pháp luật. Giai đoạn 2031–2035, xã đặt mục tiêu 100% người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bồi dưỡng, đào tạo; 90% người dân tại vùng khó khăn được phổ biến pháp luật bằng hình thức phù hợp.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, xã Cư Jút còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Tháng 8/2026, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Cư Jút ra mắt mô hình "Buôn làng hiểu luật", tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên nền tảng website.

Website cung cấp thông tin về chính sách dân tộc và tôn giáo; phòng, chống ma túy; an ninh mạng; trật tự, an toàn giao thông và nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Các chuyên mục tin tức pháp luật, hỏi - đáp, lớp học trực tuyến được thiết kế ngắn gọn, kết hợp hình ảnh, video và đồ họa trực quan, giúp người dân có thêm kênh tìm hiểu quy định pháp luật.

Nhận thấy một bộ phận người lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ông Y Sim Êban đã phối hợp với cán bộ chuyên trách giới thiệu, hướng dẫn bà con tiếp cận website, đồng thời duy trì tuyên truyền trực tiếp để người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin.

“Muốn bà con hiểu và chấp hành pháp luật, trước hết phải tuyên truyền bằng cách dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt. Website là kênh thông tin hữu ích, nhưng cần có sự hướng dẫn của cán bộ và người có uy tín đã được tập huấn để cả những người chưa quen sử dụng điện thoại cũng có thể tiếp cận”, ông Y Sim Êban chia sẻ.