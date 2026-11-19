Ngày 19/11, UBND xã Nam Đông (TP Huế) cho biết vừa hoàn thành lớp truyền dạy nghề điêu khắc gỗ dân gian truyền thống của người Cơ Tu.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030) nhằm bảo tồn nghề truyền thống và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS.

Lớp học được tổ chức với sự phối hợp giữa Phòng Văn hóa - Xã hội xã và Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung.

Các học viên được trao giấy chứng nhận sau khóa học.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân người Cơ Tu và giáo viên, 23 học viên đến từ các thôn Ta Rinh, Thượng Nhật và Hương Sơn được tiếp cận, thực hành những kỹ thuật điêu khắc gỗ dân gian truyền thống.

Qua quá trình học tập, các học viên đã hoàn thành 71 sản phẩm điêu khắc gỗ với nhiều loại hình, đường nét và họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa Cơ Tu. Mỗi sản phẩm đều thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người thực hiện, đồng thời chứa đựng những giá trị văn hóa, thẩm mỹ và dấu ấn đời sống tinh thần của đồng bào.

Ông Hoàng Chí Tâm, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Đông cho biết, các học viên người Cơ Tu rất hào hứng tham gia lớp học và tích cực thực hành những kỹ thuật được nghệ nhân truyền dạy.

Theo ông, đồng bào Cơ Tu hiện chiếm hơn 40% dân số trên địa bàn xã. Việc tổ chức lớp truyền dạy là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp nối nghề của cha ông.

Không chỉ khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, lớp học còn tạo nền tảng để bảo tồn nghề điêu khắc gỗ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lê Nhữ Sửu, Phó chủ tịch UBND xã mong muốn các học viên tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng đã học; tích cực thực hành, sáng tạo và lan tỏa nghề điêu khắc gỗ truyền thống trong cộng đồng, quan tâm gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của người Cơ Tu cho thế hệ trẻ.