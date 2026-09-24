Nghề nguy hiểm giữa mùa biển động: Lặn biển săn 'mực đuổi'

Lặn xuống biển "đuổi" mực vào lưới

Khoảng 5h, ông Dương Nhị cùng bạn thuyền đưa ghe rời bãi biển Minh Tân Bắc. Ghe chỉ đi cách bờ vài trăm mét rồi dừng lại tại vị trí ngư dân đã thả những rạn "chà" làm từ cành cây, lá cây.

Ngư dân săn "mực đuổi" mùa biển động.

Theo ông Nhị, những rạn chà dưới biển tạo bóng râm, thu hút mực và các loài hải sản đến trú ẩn. Khi ghe đến nơi, nhóm ngư dân thả lưới bao quanh chà, sau đó chia nhau thực hiện từng công đoạn.

Một người nhảy xuống nước lùa mực. Những người ở phía trên dùng dây thừng đập xuống mặt nước, khiến đàn mực rời chỗ trú và chạy vào lưới. Khi mực đã mắc lưới, ghe di chuyển vòng quanh để thu gom.

Từ tháng 8 âm lịch trở đi, mực thường xuất hiện nhiều vào những ngày biển động.

Ông Nhị cho biết, loại mực này được người dân địa phương gọi bằng nhiều tên như: mực đuổi, mực đũi, mực lá nhỏ hoặc mực dái. Từ tháng 8 âm lịch trở đi, mực thường xuất hiện nhiều vào những ngày biển động.

"Một chuyến có thể bắt được khoảng 20-40kg mực. Với giá bán 300.000-350.000 đồng/kg, mỗi người có thể kiếm được vài triệu đồng sau vài giờ đánh bắt", ông Nhị cho biết.

Do số lượng không nhiều nên mực đuổi chủ yếu được bán cho các nhà hàng, quán ăn.

Do ngư trường chỉ cách bờ vài trăm mét nên ngư dân không tốn nhiều nhiên liệu. Hôm nào gặp nhiều mực, họ ở lại đánh bắt lâu hơn; hôm ít mực thì sớm thu lưới trở về.

"Sản lượng đánh bắt không nhiều, mực đuổi chủ yếu được bán cho các nhà hàng, quán ăn. Giá loại mực này vì thế cũng cao hơn nhiều loại mực khác", ông Nghị nói thêm.

Mưu sinh mùa biển động

Bên cạnh nghề săn mực đuổi ở vùng biển cách bờ vài trăm mét, ngư dân Minh Tân Bắc còn đánh bắt trong phạm vi khoảng 5-7 hải lý. Phần lớn ghe, thuyền tại đây có công suất dưới 20 mã lực.

Mỗi thuyền nhỏ thường có hai người, thuyền lớn khoảng bốn người. Bạn thuyền chủ yếu là người thân trong gia đình. Một chuyến đánh bắt gần bờ thường kéo dài từ 6-8 giờ.

Ngư dân Minh Tân Bắc còn đánh bắt trong phạm vi khoảng 5-7 hải lý.

Khi ghe trở về, vợ con ngư dân ra bờ phụ kéo ghe, gỡ lưới, lựa cá. Với hoạt động đánh bắt gần bờ, mỗi ngư dân kiếm được trung bình 400.000-500.000 đồng/ngày; hôm trúng đậm, thu nhập có thể đạt 1-2 triệu đồng.

Vào mùa biển động, hải sản khan hiếm, giá thu mua tăng. Tuy nhiên, khoản thu nhập cao hơn cũng đi kèm nhiều nguy hiểm khi những chiếc ghe công suất nhỏ phải đối mặt với sóng lớn, gió mạnh, nguy cơ bị lật hoặc mất ngư cụ.

Ông Phạm Hy cho biết, mỗi mùa biển động vẫn có một vài ghe bị sóng đánh. Số vụ không nhiều nhưng rủi ro luôn hiện hữu đối với những người mưu sinh trên biển.

"Làm nghề này thì phải quen với sóng dữ thôi. Mình phải cẩn thận, tính toán kỹ", ông Hy nói.

Vào mùa biển động, hải sản khan hiếm, giá thu mua tăng.

Theo lãnh đạo UBND xã Mỏ Cày, toàn xã hiện có 203 hộ sở hữu tàu thuyền nhỏ, sinh sống bằng nghề đánh bắt gần bờ. Nghề biển giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, song việc ra khơi trong mùa biển động cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm.

Chính quyền cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền, phát thanh, đề nghị người dân không ra khơi vào những ngày biển động mạnh để đảm bảo an toàn.

Di Linh