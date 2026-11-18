5 khách mời là doanh nhân quản lý khách sạn, nhà nghiên cứu, nghệ nhân trong lĩnh vực mộc, đèn lồng, ẩm thực chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đây là hoạt động thuộc Tuần văn hóa “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” và Hội trại “Đại đoàn kết toàn dân - Sắc màu văn hóa Hội An” năm 2026.

Tham gia chia sẻ tại diễn đàn có 5 khách mời là doanh nhân quản lý khách sạn, nhà nghiên cứu, nghệ nhân trong lĩnh vực mộc, đèn lồng, ẩm thực có nhiều năm gắn bó với hoạt động văn hóa, du lịch Hội An.

Các diễn giả chia sẻ những kỷ niệm về khoảng thời gian bắt đầu nghiên cứu văn hóa, làm du lịch gắn với Hội An từ những năm 1980, 1990 - thời điểm đô thị cổ này chưa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Di sản hiện hữu trong lời ăn tiếng nói, trong phong tục, tập quán, trong nếp sống nghĩa tình, mến khách của người Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An, di sản không chỉ nằm trong những công trình kiến trúc hay những món ăn nổi tiếng, di sản còn hiện hữu trong lời ăn tiếng nói, trong phong tục, tập quán, trong nếp sống nghĩa tình, mến khách và trong cách người Hội An gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương mình.

Thông qua những câu chuyện được chia sẻ, ban tổ chức diễn đàn mong muốn mỗi người tham dự sẽ hiểu, yêu hơn vẻ đẹp nhân tình thuần hậu của Hội An; cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của di sản, văn hóa và ẩm thực quê hương.