Nghề lưới vây ở Lâm Đồng: Trúng đàn cá, cả tàu phấn khởi

Những ngày này, tại bến cá Cồn Chà – Cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, những chuyến tàu cập bờ, các mẻ cá được bốc dỡ liên tục, xe tải đông lạnh nối dài chờ nhận hàng. Trong điều kiện thời tiết, ngư trường thuận lợi, nghề lưới vây rút chì của ngư dân Lâm Đồng ghi nhận sản lượng khá, tạo thêm động lực để bà con vươn khơi, bám biển.

Không khí nhộn nhịp tại Cảng cá Phan Thiết vào ngày 20/10.

Nhộn nhịp bến cá Cồn Chà

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại bến cá Cồn Chà – Cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, những ngày này, không khí mua bán hải sản diễn ra nhộn nhịp. Dọc khu vực cảng, nhiều xe tải đông lạnh đậu nối dài để chờ vận chuyển hàng hóa. Các tàu thu mua lần lượt cập bờ, ngư dân cùng lao động trên bến khẩn trương bốc dỡ những mẻ cá vừa được đưa từ biển về.

Tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau chuyển hàng hòa cùng hoạt động cân, phân loại cá tạo nên khung cảnh đặc trưng của một cảng cá ven biển. Sau những chuyến vươn khơi, hải sản được đưa lên bờ, nhanh chóng được phân loại, bảo quản và chuyển đến các đầu mối tiêu thụ.

Ngư dân chuyển khay cá lên tàu sau khi hoàn thành bốc dỡ.

Trong dòng người tất bật ấy, những ngư dân làm nghề lưới vây rút chì cũng tranh thủ đưa thành quả lao động sau chuyến biển vào bờ. Đây là phương thức khai thác truyền thống, chuyên đánh bắt các loài cá nổi đi theo đàn.

Chia sẻ về hiệu quả nghề lưới vây, ngư dân Lê Ngọc Hải, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, chủ tàu cá mang số hiệu LĐ 959-88, cho biết, mỗi chuyến biển có khoảng 11 lao động trở lên. Vào mùa cá cơm, sản lượng khai thác có thể đạt 5-10 tấn mỗi chuyến; nếu giá thu mua thuận lợi, khoảng 15.000-16.000 đồng/kg, chuyến biển mang lại nguồn thu đáng kể cho chủ tàu và bạn thuyền. Tuy nhiên, khi trái mùa hoặc đàn cá xuất hiện thưa, sản lượng giảm mạnh, thậm chí có chuyến tàu trở về không có cá, chủ tàu phải chịu lỗ chi phí nhiên liệu.

Theo ông Nguyễn Văn Duyệt, Phó Ban điều hành Cảng cá Phan Thiết, nghề lưới vây rút chì chủ yếu sử dụng lưới vây quanh đàn cá để khai thác các loài như: cá cơm, cá nục, cá bạc má, cá trích...

Dòng người thu mua cá đổ về Cảng Phan Thiết rất đông.

"Trong năm nay, hoạt động khai thác bằng nghề vây rút chì có phần khá hơn năm trước, sản lượng đạt khá nên ngư dân phấn khởi", ông Duyệt cho biết.

Những mẻ lưới mang theo kỳ vọng của ngư dân

Với ngư dân làm nghề lưới vây rút chì, hiệu quả của mỗi chuyến biển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ điều kiện thời tiết, ngư trường, sự xuất hiện của đàn cá đến chi phí nhiên liệu và khả năng tiêu thụ sản phẩm sau khi cập bến.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sản lượng thủy sản khai thác trong 9 tháng đầu năm ước đạt 196.116,9 tấn, tương đương 74,8% kế hoạch năm và tăng 4,34% so với cùng kỳ. Trong khi đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt khoảng 21.270,9 tấn, bằng 76,24% kế hoạch năm, tăng 0,28% so với cùng kỳ.

Một đàn cá xuất hiện đúng thời điểm, một mẻ lưới được triển khai thuận lợi có thể mang lại sản lượng đáng kể. Ngược lại, nếu phải di chuyển xa, mất nhiều thời gian tìm đàn cá hoặc sản lượng đánh bắt thấp, chi phí chuyến biển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của chủ tàu và bạn thuyền.

Theo ngư dân Lê Ngọc Hải, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, chủ tàu cá mang số hiệu LĐ 959-88, nghề lưới vây đòi hỏi người đi biển phải có kinh nghiệm và kỹ thuật, từ việc xác định vị trí đàn cá đến tổ chức thả, thu lưới. Để nâng cao hiệu quả khai thác, các tàu hiện nay kết hợp phương pháp truyền thống sử dụng ánh sáng thu hút cá với việc ứng dụng máy dò cá, giúp tăng khả năng phát hiện đàn trước khi thả lưới.

Ông Hải cũng cho rằng, nếu được khai thác đúng kỹ thuật, nghề lưới vây có thể đánh bắt hiệu quả mà không ảnh hưởng đến môi trường.

Những mẻ cá được thu mua tại Cảng cá Phan Thiết.

Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vùng biển Lâm Đồng là một trong 3 ngư trường lớn nhất nước, tạo lợi thế rất lớn để phát triển khai thác hải sản. Sản lượng hải sản khai thác của tỉnh hằng năm nằm trong nhóm 5 tỉnh đứng đầu cả nước, vùng biển Lâm Đồng còn là ngư trường thường xuyên, quan trọng của hàng ngàn tàu cá ở các tỉnh khác đến khai thác hàng năm.

Những lao động biển tập kết tại thuyền để chuẩn bị cho những chuyến biển tiếp theo.

Để phát triển kinh tế thủy sản, tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng phát huy năng lực khai thác hải sản với việc đầu tư tàu thuyền công suất lớn, khai thác xa bờ. Đến nay, phần lớn các doanh nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: HACCP, ISO; xây dựng mối liên kết chuỗi từ khâu khai thác đến thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.