Trải qua 300 năm, nước mắm đã trở thành một nét văn hóa của người dân xứ biển Phan Thiết

Nếp nghề trong những nhà lều

Từ nửa sau thế kỷ XVII, theo chân những cư dân Việt vào lập làng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nghề ủ cá với muối dần hình thành ở Phan Thiết.

Họ tạo thành một hệ thống những nghề gắn kết với nhau: Từ ngư dân đánh bắt cá ngoài khơi đến diêm dân làm muối ở Vĩnh Hảo, Tân Thành và các gia đình làm mắm dựng nhà lều, đặt thùng gỗ, lu gốm để ủ chượp cá tạo ra những giọt nước mắm thơm ngon, đậm đà. Qua nhiều đời, những hàng lu và mùi cá chượp đã trở nên quen thuộc đến mức người đi ngang qua phố biển cũng có thể nhận ra một vùng làm mắm.

Cùng làm từ cá cơm và muối nhưng mỗi gia đình sản xuất nước mắm ở Phan Thiết đều có một nét riêng trong sản phẩm của mình

Nhịp sản xuất của các nhà lều theo sát mùa cá. Từ tháng 4 - 8 âm lịch, khi cá cơm về nhiều, người làm mắm thường chọn cá cơm than, cá cơm sọc tiêu. Cá vừa lên bến còn tươi, đem trộn theo tỷ lệ 3 phần cá, 1 phần muối rồi đưa vào thùng, lu. Có mẻ chượp phải ủ hơn 1 năm. Suốt thời gian ấy, người thợ theo dõi cho đến khi chượp chín mới rút lượt mắm đầu, gọi là mắm nhĩ hay mắm cốt. Sau lượt này, người thợ mới châm thêm nước để rút mắm ngang.

Tỷ lệ cá, muối có thể ghi thành công thức, còn biết chọn mẻ cá nào cho ra nước mắm ngon có độ đạm cao hay nhận ra lúc nào chượp đủ chín lại là kinh nghiệm phải học qua từng mùa làm mắm và qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, ở Phan Thiết, lịch sử của nghề còn nằm trong câu chuyện nối nghiệp của từng gia đình. Tại phường Phú Thủy, gia đình ông Nguyễn Hữu Dũng đã làm nước mắm hơn 50 năm. Năm 2003, ông nhận lại xưởng sản xuất nhỏ của mẹ, tiếp tục làm nước mắm mang tên Bà Hai.

Ở khu vực Đông Nam Lâm Đồng hiện có khoảng 113 cơ sở sản xuất nước mắm. Trong đó có hơn 20 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và 4 sao

Với thế hệ nối nghề như ông Dũng, giữ được xưởng còn phụ thuộc vào việc tìm được người mua. Từng có thời gian nguyên liệu khó thu mua, nước mắm ủ chượp lại chịu sức ép về giá từ các loại nước chấm công nghiệp. Sau nhiều cố gắng tìm kiếm thị trường, kết nối kênh phân phối sản phẩm từ xưởng của mẹ, ông Dũng từng bước mở rộng thị trường cho nước mắm Bà Hai. Đến nay, sản phẩm của gia đình đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Giữ nghề cho thế hệ sau

Cũng lớn lên với vị nước mắm mẹ làm, ông Trần Ngọc Dũng, người làng chài Bình Hưng bên sông Cà Ty, chọn một cách khác để gìn giữ nghề quê.

Sau nhiều năm học tập, làm việc xa quê, ông trở về Phan Thiết tìm lại những vật dụng của các nhà lều. Một trong những vật ông dày công khôi phục là chiếc tĩn - từng dùng để đựng nước mắm đem bán khắp nơi. Sau năm 1975, nước mắm tĩn ngừng sản xuất, nhiều người trẻ ở chính vùng làm mắm cũng ít biết đến vật dụng này.

Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết hiện có 48 hội viên, gồm 5 công ty cổ phần, 29 công ty TNHH, 1 doanh nghiệp tư nhân và 13 cơ sở sản xuất hộ gia đình. Hiện có 36 doanh nghiệp và cơ sở được cấp giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm truyền thống.

Nước mắm tĩn - một sản phẩm tưởng đã bị mất đi nay được hồi sinh từ chính tình yêu nước mắm của người dân Phan Thiết

Ông Trần Ngọc Dũng mất nhiều năm sưu tầm hiện vật để xây dựng Bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa. Tại đây, từ chiếc lu ủ cá đến chiếc tĩn đựng mắm, học sinh và du khách có thể hình dung đường đi của nước mắm từ nhà lều Phan Thiết đến bữa ăn ở các vùng miền.

Cùng với việc đưa chiếc tĩn vào bảo tàng, ông Dũng khôi phục sản xuất nước mắm tĩn. Đến tháng 7/2026, sản phẩm của Làng Chài Xưa đã có mặt tại hệ thống bán lẻ Costco, một trong những hệ thống bán lẻ nổi tiếng ở Mỹ.

Hằng năm, các hội viên Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết cung cấp ra thị trường 22 - 23 triệu lít nước mắm mỗi năm, đạt doanh số gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 400 lao động thường xuyên và hàng ngàn lao động thời vụ. Đồng thời tiêu thụ khoảng 22.000 - 23.000 tấn cá, giúp ngư dân duy trì bám biển và bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

Từ những thùng lều nước mắm trước đây, đến nay nghề làm nước mắm Phan Thiết đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Từ xưởng mắm gia đình đến những hiện vật ở Làng Chài Xưa, có thể thấy nghề làm mắm đã gắn bó với Phan Thiết cả trong sinh kế lẫn ký ức của cư dân phố biển. Khi đề nghị lập hồ sơ di sản vào đầu năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng đặt nghề trong mối gắn bó ấy. Cùng với lịch sử hình thành và kỹ thuật ủ chượp, một nội dung cần làm rõ là vai trò của nghề trong đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng.

Ngày 16/11/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3117/QĐ-BVHTTDL, đưa nghề làm nước mắm Phan Thiết vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở 2 loại hình nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Không gian di sản tập trung tại các phường: Phú Thủy, Mũi Né và Phan Thiết, nơi các gia đình làm mắm vẫn duy trì nghề.

Theo ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, việc ghi danh đặt ra trách nhiệm cho người làm nghề trong việc giữ đúng quy trình ủ chượp và bảo đảm chất lượng nước mắm. Bởi sau ngày ghi danh, muốn có thêm một thế hệ biết làm mắm, vẫn cần những gia đình giữ được nhà lều và những người thợ sẵn lòng truyền lại kinh nghiệm của cả đời mình.