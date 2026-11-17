Nước mắm Làng Chài xưa xuất khẩu nhiều nước trên thế giới. (ẢNH: THANH HẢI)

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa mới ký quyết định đưa nghề làm nước mắm Phan Thiết được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Nghề làm nước mắm Phan Thiết là loại nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian. Làng nghề tập trung chủ yếu tại phường: Phú Thủy, Mũi Né, Phan Thiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp - nơi có di sản văn hóa phi vật thể có phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Du khách lựa chọn nước mắm tại Làng Chài xưa. (ẢNH: THANH HẢI)

Nước mắm Phan Thiết có lịch sử truyền thống hơn 300 năm, nổi tiếng với hương vị đậm đà, màu sắc đặc trưng và được xem là đặc sản trứ danh của vùng đất ven biển. Thời gian qua, thương hiệu nước mắm Phan Thiết được xây dựng, phát triển thành sản phẩm OCOP nhằm quảng bá tại thị trường trong và ngoài nước.

Trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp cung cấp ra thị trường khoảng 22 triệu lít nước mắm với doanh thu gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 400 lao động và hàng nghìn lao động thời vụ; đồng thời, sản xuất nước mắm cũng tiêu thụ khoảng 22.000 tấn cá/năm, góp phần giúp ngư dân duy trì bám biển.