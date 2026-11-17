Nghề làm nước mắm Phan Thiết được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 17-11, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bộ VH-TT-DL đã ban hành quyết định đưa Nghề làm nước mắm Phan Thiết vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Theo quyết định, di sản được ghi danh ở hai loại hình: Nghề thủ công truyền thống và Tri thức dân gian. Không gian văn hóa của di sản được xác định tại các phường Phú Thủy, Mũi Né và Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Việc được ghi danh là sự ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa và tri thức dân gian được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là cơ sở để địa phương tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế, du lịch và quảng bá thương hiệu nước mắm Phan Thiết.

Trước đó, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, thu thập tư liệu, xây dựng hồ sơ khoa học, trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ VH-TT-DL ghi danh Nghề làm nước mắm Phan Thiết. Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ VH-TT-DL đã xem xét, quyết định ghi danh di sản.

Nghề làm nước mắm Phan Thiết có lịch sử hơn 300 năm. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo các tài liệu nghiên cứu, nghề làm nước mắm Phan Thiết hình thành từ cuối thế kỷ XVII, gắn với quá trình khai thác hải sản và định cư của cư dân miền Trung tại vùng đất này. Từ phương thức ủ chượp cá với muối để bảo quản, người dân dần hoàn thiện kỹ thuật chế biến, tạo nên hương vị đặc trưng của nước mắm Phan Thiết. Trải qua hơn 300 năm, nghề truyền thống này tiếp tục được nhiều thế hệ gìn giữ và phát triển.