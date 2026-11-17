Theo quyết định, loại hình di sản được công nhận thuộc loại hình Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian. Không gian di sản tập trung tại các phường Phú Thủy, Mũi Né và Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Việc nghề làm nước mắm Phan Thiết được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với giá trị lịch sử, văn hóa và kinh tế lâu đời của nghề truyền thống địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp cùng cộng đồng nhân dân tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn phát triển mới.

Làng nghề nước mắm tại Phan Thiết

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với di sản theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã có văn bản trình UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị lập hồ sơ khoa học “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2026. Đây là bước khởi đầu theo quy định của Luật Di sản văn hóa, nhằm xác lập cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống.

Ngư dân Lâm Đồng chuẩn bị cho chuyến ra khơi. (Ảnh minh họa)

Qua rà soát tư liệu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và đối chiếu các tiêu chí hiện hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết đáp ứng điều kiện để lập hồ sơ. Trên cơ sở đó, sở kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương giao sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đầy đủ quy trình, hoàn thiện hồ sơ khoa học, tham mưu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2026. Đề xuất này không chỉ mang ý nghĩa thủ tục hành chính mà còn thể hiện sự nhìn nhận chính thức đối với giá trị lâu dài của một nghề thủ công gắn với lịch sử của tỉnh.

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 8.000 tàu cá và khoảng 44.000 - 46.000 ngư dân trực tiếp tham gia khai thác hải sản. Nghề làm nước mắm cung cấp ra thị trường khoảng 22 triệu lít nước mắm/năm.