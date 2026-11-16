Nghề lạ chỉ 70 người có chứng chỉ, kiếm tới 190 triệu đồng/tháng

Fu Donghua theo đuổi nghề đóng móng ngựa tại Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Vất vả nghề đóng móng ngựa

Fu Donghua, sinh viên năm thứ tư tại Trường Đua ngựa thuộc Đại học Kinh doanh Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, là một trong những người trẻ nhất theo đuổi công việc đóng móng ngựa. Tháng 4 vừa qua, anh nhận chứng chỉ thợ đóng móng ngựa cấp cơ bản.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Ngựa Trung Quốc, nước này hiện chỉ có khoảng 70 thợ đóng móng ngựa được cấp chứng chỉ. Fu là người trẻ nhất trong số đó và cũng là người duy nhất vẫn đang theo học đại học.

Công việc của một thợ đóng móng ngựa bao gồm cắt tỉa, chăm sóc móng, đóng móng sắt và điều chỉnh góc móng để bảo vệ sức khỏe, giúp ngựa duy trì khả năng vận động.

Fu ví việc đóng móng giống như trang bị một đôi giày chạy bộ, giúp tạo độ êm và giảm chấn động. Theo anh, một bộ móng sắt thường sử dụng được khoảng 40 ngày, theo SCMP.

Nếu không thay móng ngựa thường xuyên, "giày" sẽ trở nên không vừa vặn và có thể làm tổn thương móng guốc của ngựa.

Tuy nhiên, đây không phải công việc dễ dàng. Người thợ phải giữ móng ngựa giữa hai chân, cúi người và liên tục thay đổi dụng cụ trong quá trình làm việc. Việc duy trì tư thế cúi gập suốt nhiều giờ khiến nhiều người gặp khó khăn khi đứng thẳng trở lại.

"Đóng móng ngựa là công việc rất vất vả. Nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng tôi quyết tâm theo đuổi nghề này", Fu chia sẻ.

Trong thời gian đầu học nghề, anh được yêu cầu dành nửa tháng để gọt, đẽo gỗ nhằm rèn sức mạnh đôi tay và khả năng kiểm soát hướng, góc độ khi sử dụng dụng cụ.

Theo Fu, trước khi xử lý móng, người thợ cần tạo được sự tin tưởng với con ngựa. Việc vỗ vào cổ, chạm vào mặt, mũi và hàm nhẹ nhàng giúp con vật thư giãn. Người thợ cũng có thể ôm chân ngựa để chúng quen với việc được chạm vào.

Tai nạn là điều khó tránh khỏi trong quá trình học nghề. Ngay tháng đầu tiên, một chiếc đinh đã đâm sâu vào lòng bàn tay Fu. Anh phải mất 2 tuần để hồi phục.

Trong một sự cố nghiêm trọng khác, một con ngựa giẫm lên bàn chân trái của Fu, khiến chân sưng tấy và anh không thể ra khỏi giường suốt 2 tuần.

Công việc khiến Fu nhiều lần bị tai nạn nhưng anh không bỏ cuộc. Ảnh: Baidu

Thu nhập cao

Dù vậy, chàng trai trẻ vẫn đặt mục tiêu sớm đạt chứng chỉ thợ đóng móng ngựa cấp cao. Anh cho biết thầy giáo đã làm nghề 30 năm nhưng vẫn không ngừng học hỏi, vì vậy bản thân cũng muốn tiếp tục tích lũy kiến thức và kinh nghiệm qua thực hành.

Thầy giáo của Fu, ông Li Jixin, cho biết chi phí cho mỗi lần đóng móng ngựa thường từ 500 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng). Ông dự đoán Fu có thể kiếm hơn 10.000 nhân dân tệ (38,5 triệu đồng) mỗi tháng ngay sau khi tốt nghiệp.

Trong khi đó, Wang Qingbo, một thợ đóng móng ngựa lâu năm, lành nghề tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, có thu nhập 40.000-50.000 nhân dân tệ (gần 155 - 190 triệu đồng) mỗi tháng. Wang cho biết nhiều người có thể nghĩ công việc cắt tỉa móng ngựa khá thư giãn, nhưng thực tế rất mệt nhọc và không phải ai cũng có thể chịu được.

Câu chuyện của Fu thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, đưa nghề đóng móng ngựa trở thành chủ đề được nhiều người chú ý.

Một người dùng nhận xét nghề này có thu nhập tốt nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi một cú đá của ngựa có thể khiến người thợ gãy xương, thậm chí bị liệt.

Một ý kiến khác cho rằng những nghề chuyên biệt như đóng móng ngựa có sức hấp dẫn riêng vì số lượng người cạnh tranh không nhiều.