Nghề hướng dẫn viên du lịch bị đe dọa vì loại thiết bị này?

Theo Flora Tang, nhà phân tích chính tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, kính AI đặc biệt hữu ích khi đi bộ, tham quan và giao tiếp trong môi trường xa lạ. Các doanh nghiệp công nghệ cũng đang phát triển các ứng dụng phục vụ du lịch. Alibaba đã hợp tác với cơ quan du lịch Hàng Châu để thử nghiệm trải nghiệm tham quan có hỗ trợ AI, trong khi khu du lịch Vườn Yuyuan ở Thượng Hải đang thử nghiệm kính phục vụ tham quan và dịch thuật đa ngôn ngữ.

Giá bán ngày càng dễ tiếp cận cũng tạo điều kiện để mở rộng thị trường. Kính AI Xiaomi có giá khoảng 2.000 nhân dân tệ (298 USD), trong khi dòng Qwen Glasses N1 mới của Alibaba có giá khởi điểm 2.218 nhân dân tệ. Theo Counterpoint, giá bán trung bình toàn cầu của kính AI vào cuối năm 2025 là 360 USD/chiếc.

Tuy nhiên, thiết bị vẫn còn những hạn chế đáng kể. Layla Ye, nhà phân tích nghiên cứu của IDC Trung Quốc, cho biết thời lượng pin, khả năng truy cập dịch vụ AI và độ chính xác phản hồi vẫn là những vấn đề cần giải quyết. Điện thoại thông minh hiện vẫn phù hợp hơn cho các tác vụ phức tạp và tương tác trực quan.

Một trở ngại khác là khả năng sử dụng dịch vụ ở nước ngoài. Theo Mark Natkin, Giám đốc điều hành Marbridge Consulting, kính AI Trung Quốc có thể có thông số phần cứng tốt nhưng gặp khó khăn về phần mềm và hệ sinh thái khi hoạt động ngoài thị trường nội địa. Một số thiết bị tích hợp các ứng dụng như Baidu Maps và Alipay, vốn có phạm vi hỗ trợ hạn chế ở ngoài Trung Quốc.

Theo dự báo của IDC, lượng kính thông minh được vận chuyển trên toàn cầu dự kiến đạt 18,66 triệu chiếc trong năm 2026, bao gồm cả thiết bị tích hợp và không tích hợp AI. Tại Trung Quốc, khoảng 909.000 chiếc đã được bán trong nửa đầu năm nay, theo Luo Tu Technology.

Kính AI đang mở ra một cách tiếp cận mới cho hoạt động tham quan, đặc biệt nhờ khả năng dịch thuật và cung cấp thông tin theo ngữ cảnh. Tuy nhiên, những hạn chế hiện tại cho thấy thiết bị này mới có tiềm năng hỗ trợ trải nghiệm du lịch, chưa đủ cơ sở để khẳng định rằng có thể thay thế hướng dẫn viên.

(Tổng hợp)