Nghề huấn luyện robot nở rộ ở Trung Quốc

Một robot đang được huấn luyện để thực hiện các công việc hàng ngày cơ bản. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Dạy robot làm việc

Ở Trung Quốc, nhiều lao động tự do đang kiếm sống bằng một công việc mới: đeo thiết bị ghi lại chuyển động, thực hiện những việc nhà quen thuộc như nhặt cốc, mở nắp chai, rửa bát để tạo dữ liệu huấn luyện các thế hệ robot sắp tới, theo South China Morning Post.

Những dữ liệu này sau đó được xử lý thành các bộ dữ liệu huấn luyện, giúp robot học cách làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, từ nhà bếp, nhà máy đến siêu thị.

Các công việc như vậy ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và các nền tảng tuyển dụng ở Trung Quốc. Theo thông tin tuyển dụng, người lao động có thể kiếm từ 4.000 đến 6.000 nhân dân tệ (600-900 USD) mỗi tháng. Công việc này thu hút người thất nghiệp và những người trẻ muốn tìm việc làm linh hoạt.

Liu Yun, 40 tuổi, bước chân vào lĩnh vực này sau khi mất việc trong ngành công nghiệp ô tô và chật vật tìm công việc mới do rào cản tuổi tác.

Tại một studio ở Bắc Kinh, cô đeo vòng tay cảm biến và các chip gắn trên ngón tay, làm theo hướng dẫn trên màn hình máy tính, lặp đi lặp lại những động tác như di chuyển cốc và chà rửa các bề mặt.

“Thay vì huấn luyện robot, tôi có cảm giác mình đang dạy một đứa trẻ hai tuổi”, Liu chia sẻ với trang Jizhou Studio.

Những dữ liệu sẽ được xử lý thành các bộ dữ liệu huấn luyện, giúp robot học cách làm việc trong nhiều môi trường khác nhau. Ảnh: Tân Hoa Xã, Reuters.

Kiệt sức vì lặp lại một động tác hàng trăm lần

Mọi cử động của cô đều được theo dõi. Những màn hình lớn hiển thị bảng xếp hạng người lao động dựa trên năng suất và độ chính xác. Chỉ tiêu mỗi ngày là 160 mẫu dữ liệu, những người làm tốt nhất có thể hoàn thành hơn 260 mẫu.

Với Liu, công việc lặp đi lặp lại này nhanh chóng trở nên kiệt sức. Việc rửa bát và lau bàn 200 lần mỗi ngày đã là giới hạn mà cô có thể chịu đựng.

Sun, 22 tuổi, một sinh viên đến từ tỉnh Sơn Tây ở miền bắc Trung Quốc, nhận công việc này trong kỳ nghỉ hè khi đang tìm chỗ thực tập. Nhiệm vụ của anh bao gồm gấp quần áo, quét nhà và ghi lại các thao tác theo tiêu chuẩn để phục vụ việc huấn luyện robot.

Công việc trả 120 nhân dân tệ (18 USD) cho ca ngày và 135 nhân dân tệ cho ca đêm. Tuy nhiên, tỷ lệ nghỉ việc khá cao, nhiều người chỉ làm vài tuần rồi bỏ. Sun nhận thấy khoản thu nhập này không đủ bù đắp những mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần do phải lặp đi lặp lại cùng một thao tác.

Với một số người khác, công việc lại mang đến sự linh hoạt. Guo Hongjuan, đến từ tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, làm việc tại nhà khoảng 6 tiếng mỗi ngày, thu thập dữ liệu thông qua các nhiệm vụ như sắp xếp sách, lau bàn và di chuyển đồ vật. Cô kiếm được khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng và cho biết hình thức làm việc này giúp cô vừa có thu nhập, vừa chăm sóc con nhỏ.

Robot ngày càng được huấn luyện để xử lý các công việc nhà với mục tiêu một ngày nào đó sẽ thay thế con người trong các nhiệm vụ này. Ảnh: Shutterstock.

Việc thu thập dữ liệu từ lao động con người cũng đang mở rộng ra ngoài phạm vi công việc gia đình.

Tháng 8, công ty công nghệ Physen AI có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) hợp tác với một doanh nghiệp vệ sinh môi trường, trang bị thiết bị thu thập dữ liệu cho công nhân quét dọn đường phố.

Khi công nhân quét đường hoặc xử lý những tình huống phát sinh, chẳng hạn xe đạp điện chạy ngang qua, các chuyển động của họ được ghi lại nhằm giúp robot hiểu rõ hơn về môi trường thực tế.

Sự xuất hiện của nghề huấn luyện robot đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng. Một số người dùng hài hước gọi đây là “dây chuyền lắp ráp thời đại số”, trong khi những người khác ví công việc này như “lao động tại nhà”.

Một lao động trung niên chia sẻ rằng sau ba tháng làm công việc huấn luyện robot với mức lương thấp, ít nhất anh cũng đã học được cách làm việc nhà.

Một người dùng mạng khác bình luận: “Thật trớ trêu. Con người đang dạy robot làm việc, nhưng một ngày nào đó, chính những cỗ máy ấy sẽ thay thế những người đã huấn luyện chúng”.